Pierfrancesco De Robertis
Politica
PoliticaVerso le elezioni regionali in Toscana, via libera al Giani bis
7 ago 2025
REDAZIONE POLITICA
  3. Verso le elezioni regionali in Toscana, via libera al Giani bis

La direzione del Pd ufficializza la ricandidatura del governatore dopo settimane di attesa

La direzione del Pd ufficializza la ricandidatura del governatore. Nella foto il segretario regionale dem Emiliano Fossi e il presidente della Regione Toscana uscente Eugenio Giani

Firenze, 7 agosto 2025 – L’annuncio è stato dato alle 21:49. È arrivato il nulla osta definitivo alla ricandidatura del governatore della Toscana uscente Eugenio Giani. A darlo è stato il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi con tanto di applausi al termine del lungo incontro nella sede Pd di via Forlanini a Novoli. Un incontro al quale hanno partecipato gli iscritti toscani (molti collegati online). 

Il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)
La direzione è iniziata verso le 21,30 aperta dalla relazione del deputato Fossi. Al momento dell’acclamazione il primo gesto di Giani è stata una doppia stretta di mani con Fossi tra gli applausi dei membri della direzione.

"Con emozione e responsabilità – dichiara il governatore – accolgo la proposta del Partito Democratico della Toscana di candidarmi a un secondo mandato come Presidente della Regione Toscana. In questi anni abbiamo attraversato sfide enormi: la pandemia, le emergenze ambientali, la crisi economica. Ma lo abbiamo fatto insieme, con determinazione, coraggio, visione. Abbiamo seminato molto, e i frutti si cominciano a vedere. La Toscana è più forte, più giusta, più sostenibile. Abbiamo investito sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla cultura, sulla transizione ecologica, sulla Toscana diffusa e sulle infrastrutture senza mai dimenticare nessuna comunità, nessun territorio. Il mio impegno continua, con la stessa passione del primo giorno. Perché governare non è mai stato un atto individuale, ma un progetto collettivo, fatto di ascolto, partecipazione e futuro. Grazie a tutta la comunità del Partito Democratico per la fiducia. Al segretario regionale Emiliano Fossi e alla segreteria per tutto il lavoro svolto in questi mesi. Alla segreteria Elly Schlein per la fiducia. Grazie a tutte e tutti per il cammino fatto. Ora avanti, insieme, con una squadra forte e determinante pronta per le prossime sfide per una Toscana ancora più bella, più solidale, più competitiva”.

