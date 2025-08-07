Verso le elezioni regionali in Toscana, via libera al Giani bis

Firenze, 7 agosto 2025 – L’annuncio è stato dato alle 21:49. È arrivato il nulla osta definitivo alla ricandidatura del governatore della Toscana uscente Eugenio Giani. A darlo è stato il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi con tanto di applausi al termine del lungo incontro nella sede Pd di via Forlanini a Novoli. Un incontro al quale hanno partecipato gli iscritti toscani (molti collegati online).

Il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

La direzione è iniziata verso le 21,30 aperta dalla relazione del deputato Fossi. Al momento dell’acclamazione il primo gesto di Giani è stata una doppia stretta di mani con Fossi tra gli applausi dei membri della direzione.

"Con emozione e responsabilità – dichiara il governatore – accolgo la proposta del Partito Democratico della Toscana di candidarmi a un secondo mandato come Presidente della Regione Toscana. In questi anni abbiamo attraversato sfide enormi: la pandemia, le emergenze ambientali, la crisi economica. Ma lo abbiamo fatto insieme, con determinazione, coraggio, visione. Abbiamo seminato molto, e i frutti si cominciano a vedere. La Toscana è più forte, più giusta, più sostenibile. Abbiamo investito sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla cultura, sulla transizione ecologica, sulla Toscana diffusa e sulle infrastrutture senza mai dimenticare nessuna comunità, nessun territorio. Il mio impegno continua, con la stessa passione del primo giorno. Perché governare non è mai stato un atto individuale, ma un progetto collettivo, fatto di ascolto, partecipazione e futuro. Grazie a tutta la comunità del Partito Democratico per la fiducia. Al segretario regionale Emiliano Fossi e alla segreteria per tutto il lavoro svolto in questi mesi. Alla segreteria Elly Schlein per la fiducia. Grazie a tutte e tutti per il cammino fatto. Ora avanti, insieme, con una squadra forte e determinante pronta per le prossime sfide per una Toscana ancora più bella, più solidale, più competitiva”.