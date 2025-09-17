Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Politica
17 set 2025
17 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Forza Italia Giovani Arezzo presenterà ufficialmente il proprio coordinamento

Incontro sull'impatto dei sociali sulla salute mentale. L'iniziativa, dal titolo “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere”, si terrà sabato 27 settembre alle ore 10.30 presso l'Hotel Minerva

forza italia

Arezzo, 17 settembre 2025 – “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere”

Forza Italia Giovani Arezzo presenterà ufficialmente il proprio coordinamento con un appuntamento che unisce impegno politico e attenzione a un tema di grande attualità: l'impatto dei sociali sulla salute mentale. L'iniziativa, dal titolo “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere”, si terrà sabato 27 settembre alle ore 10.30 presso l'Hotel Minerva.

«Mai come oggi il rapporto tra giovani e sociale richiede una riflessione condivisa. La politica ha il dovere di sensibilizzare e di promuovere iniziative che aiutino a costruire relazioni autentiche e consapevoli» dichiara Enrico Maria Mori, Segretario comunale di Forza Italia Giovani Arezzo, evidenziando che l'incontro rappresenta «un'occasione per proporre soluzioni concrete e valorizzare il protagonismo giovanile».

L'evento prevede due momenti principali: la presentazione ufficiale del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani Arezzo e un approfondimento dedicato alle dinamiche del mondo digitale. La psicologa Elisa Marcheselli terrà la relazione “I rischi e le meraviglie del web”, offrendo una prospettiva scientifica e aggiornata sulle opportunità e sulle criticità legate all'uso delle piattaforme online.

La presentazione del coordinamento sarà affidata a Matteo Scannerini, Segretario regionale di Forza Italia Giovani Toscana, che illustrerà le prospettive e gli obiettivi del movimento giovanile a livello regionale e locale, sottolineando l'importanza di un impegno politico diretto delle nuove generazioni. Alessia Paola Salvi, Segretaria provinciale, metterà in rilievo il lavoro di radicamento e di ascolto già avviato nella provincia, volto a promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole.

Concluderanno con un saluto Bernardo Mennini, Coordinatore provinciale e candidato alle elezioni regionali nella lista di Forza Italia, e Lucia Chierici, anch'essa candidata alle elezioni regionali nella medesima lista.

«Presentare il coordinamento – aggiunge Mori – significa dare forza a una politica vicina ai giovani, capace di accompagnarli verso una vita più consapevole e liberare dalle insidie ​​digitali».

© Riproduzione riservata