Arezzo, 17 settembre 2025 – “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere”

Forza Italia Giovani Arezzo presenterà ufficialmente il proprio coordinamento con un appuntamento che unisce impegno politico e attenzione a un tema di grande attualità: l'impatto dei sociali sulla salute mentale. L'iniziativa, dal titolo “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere”, si terrà sabato 27 settembre alle ore 10.30 presso l'Hotel Minerva.

«Mai come oggi il rapporto tra giovani e sociale richiede una riflessione condivisa. La politica ha il dovere di sensibilizzare e di promuovere iniziative che aiutino a costruire relazioni autentiche e consapevoli» dichiara Enrico Maria Mori, Segretario comunale di Forza Italia Giovani Arezzo, evidenziando che l'incontro rappresenta «un'occasione per proporre soluzioni concrete e valorizzare il protagonismo giovanile».

L'evento prevede due momenti principali: la presentazione ufficiale del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani Arezzo e un approfondimento dedicato alle dinamiche del mondo digitale. La psicologa Elisa Marcheselli terrà la relazione “I rischi e le meraviglie del web”, offrendo una prospettiva scientifica e aggiornata sulle opportunità e sulle criticità legate all'uso delle piattaforme online.

La presentazione del coordinamento sarà affidata a Matteo Scannerini, Segretario regionale di Forza Italia Giovani Toscana, che illustrerà le prospettive e gli obiettivi del movimento giovanile a livello regionale e locale, sottolineando l'importanza di un impegno politico diretto delle nuove generazioni. Alessia Paola Salvi, Segretaria provinciale, metterà in rilievo il lavoro di radicamento e di ascolto già avviato nella provincia, volto a promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole.

Concluderanno con un saluto Bernardo Mennini, Coordinatore provinciale e candidato alle elezioni regionali nella lista di Forza Italia, e Lucia Chierici, anch'essa candidata alle elezioni regionali nella medesima lista.