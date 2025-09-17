Morto nell’incidente a 34 anni, sotto la lente le radici sull’asfalto

Scandicci (Firenze), 17 settembre 2025 – A Lastra a Signa, gli amici e la famiglia piangono Tommaso Bazzani, il motociclista 34enne che ha perso la vita nell’incidente di lunedì pomeriggio in via Pisana. Grande il cordoglio anche dei colleghi di lavoro. Il ragazzo lavorava all’Antico Vinaio che si trova all’interno del centro commerciale I Gigli. La proprietà ha deciso di chiudere il punto vendita fino a domani.

"In seguito all’improvvisa scomparsa di uno dei nostri ragazzi – si legge nel profilo social della schiacciateria – il negozio del centro commerciale I Gigli, rimarrà chiuso fino a giovedì 18 settembre. Le nostre più sentite condoglianze. Tutto lo staff si stringe con affetto intorno alla famiglia”.

Intanto gli amici più stretti, sempre via social hanno lanciato una raccolta fondi a favore della famiglia. Da oggi, chi vorrà dare l’ultimo saluto a Tommaso potrà farlo dalle 8 alle 19 alle Cappelle del Commiato di Bazzani. I funerali si terranno giovedì alle 10 alle cappelle del Commiato di Careggi in via delle Gore.

Il 34enne aveva una grande passione per la moto, ma non solo per la guida. Era impegnato anche in eventi dedicati alla sicurezza stradale, tanto che il cinque ottobre avrebbe preso parte all’iniziativa ‘Resta in Corsia’, un corteo di motociclisti con partenza dal distributore Ip di Calenzano e cammino verso il passo della Raticosa per dire no agli eccessi domenicali dei biker sulle curve dei passi appenninici; il ricavato dell’evento sarà devoluto al centro di riabilitazione Don Gnocchi.

Le indagini

Intanto sul fronte dell’incidente, si continua a lavorare alla dinamica e sullo svolgimento dei fatti. La polizia municipale sta cercando di capire se il 34nne, nell’affiancare il camion in uscita con la rotonda, possa aver perso il controllo a causa delle radici sporgenti che sono ben evidenti su quel lato della via Pisana, tanto da essere anche segnalate con un cartello di pericolo. Senza telecamere attive in quel punto di territorio saranno determinanti le testimonianze raccolte tra le persone presenti al momento dell’incidente. Su quelle radici tuttavia, non mancano le polemiche, visto che non solo diversi cittadini avevano protestato per le sconnessioni che ovviamente rappresentano un pericolo soprattutto per chi si sposta in moto o in motorino, ma anche la politica aveva mosso più di una richiesta all’amministrazione di prendersi cura in quel punto di questo pino piuttosto imponente le cui radici hanno invaso la carreggiata.