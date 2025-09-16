Arezzo, 16 settembre 2025 – Oltre 150 persone hanno partecipato al lancio della campagna elettorale del consigliere regionale uscente Marco Casucci, capolista ad Arezzo per Noi Moderati e nel collegio di Firenze 2. Presenti, all'Hotel Minerva del capoluogo aretino, il coordinatore politico nazionale, l'onorevole Francesco Saverio Romano ed il viceresponsabile organizzativo nazionale, Luca Briziarelli.

"La mia campagna elettorale non inizia oggi, ma dieci anni fa quando per la prima volta sono entrato in Consiglio regionale. Come ho sempre fatto in tutti questi anni, lavorerò a fianco dei cittadini e nei territori, per una sanità migliore che garantisca servizi a tutti in egual modo, perché non esiste una sanità di serie A e di serie B, i residenti delle zone montane e più aree hanno diritto allo stesso livello di assistenza e servizi - sottolinea Marco Casucci -. Così come mi sono sempre speso per mantenere servizi adeguati e potenziare l'ospedale Sanitario Donato di Arezzo, La Fratta di Cortona, La Gruccia di Montevarchi. Continuerò a battermi sui trasporti, vero tallone d'Achille di questa Regione dove, ad esempio, nella tratta tra Arezzo e Firenze i pendolari sono costretti a ritardi e disagi quotidiani, con lo spettro che dal 1° gennaio 2026 i loro treni potrebbero essere definitivamente spostati sulla Linea lenta con un ulteriore aggravio dei loro problemi di lavoro e di vita corsia dell'A1 in Valdarno e la realizzazione a Rigutino della stazione Alta Velocità Medioetruria.” Il Sen. Luca Briziarelli ha sottolineato come Marco Casucci "è l'esempio di chi il territorio lo conosce perché lo vive e che non si limita a segnalazioni problemi, ma lavora con competenza e concretezza a trovare soluzioni ai problemi di cittadini, famiglie, imprese e comunità in stretto contatto con le Amministrazioni comunali. Un atteggiamento che fa la differenza rispetto ad una politica urlata e fatta di slogan privi di contenuti. Casucci sarà capolista ad Arezzo, insieme a lui correranno Sonia Rosini, Marco Valerio Bagni, Claudia Beatrice, Alessandro Norcini, Mara Jogna Prat, Elio Rossi e Zhamilia Kanymet. Noi Moderati mettiamo al primo posto l'interesse dei territori e dei suoi abitanti, non gli interessi politici” ha dichiarato l'on. Romano. Ufficio stampa