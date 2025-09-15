Muore a 34 anni, la tragedia alle porte di Firenze. Tommaso, la passione per le moto e il lavoro all’Antico Vinaio

Scandicci, 16 settembre 2025 – Incidente mortale in via Pisana, a perdere la vita Tommaso Bazzani, un centauro di 34 anni. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio verso le 16. Il motociclista, residente a Lastra a Signa, era in transito sulla rotonda che interseca via Nazioni Unite all’altezza della frazione di Olmo. In questo tratto, per cause che restano ancora da accertare, si è scontrato con un camion senza rimorchio. Nell’impatto la sua Yamaha XJ di grossa cilindrata è stata trascinata dal mezzo pesante per qualche metro.

Il motociclista è stato sbalzato riportando ferite che gli sono state fatali. Immediatamente è partito l’allarme al 112, che ha inviato sul posto un mezzo attrezzato per il soccorso. Ma purtroppo non c’era molto da fare. Sul posto anche la polizia municipale di Scandicci che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Una dinamica difficile da ricostruire. In quella zona non ci sarebbero telecamere per dare un quadro nero su bianco di come siano andate le cose. Va anche capito se il centauro, nell’affiancare il camion all’intersezione con la rotonda, possa aver perso il controllo a causa delle radici sporgenti che sono ben evidenti su quel lato della rotatoria stessa, tanto da essere anche segnalate con un cartello di pericolo sistemato poco prima dell’arresto per il dare la precedenza che ne sancisce l’ingresso.

Senza telecamere gli agenti stanno procedendo alla vecchia maniera, ascoltando testimoni che erano presenti al momento dell’incidente. Indagini complicate: in quel momento in via Pisana c’erano diversi passanti, ma non tutti sono stati in grado di fornire una versione dell’incidente. I rilievi dicono che, dopo l’impatto, il camion si è fermato sulla via Pisana, pochi metri dopo la rotatoria, con la moto incastrata all’altezza del paraurti posteriore. Pochi metri più indietro c’era il corpo ormai senza vita del ragazzo, che è stato disarcionato nell’urto con la motrice del tir. Dolore e commozione a Lastra a Signa per la scomparsa del 34enne, un giovane molto conosciuto nel comune lastrigiano.

Bazzani lavorava all’Antico Vinaio, era apprezzato da tutti, ed era noto anche per la sua passione per le moto. Sono stati i volontari della Misericordia di Lastra a Signa a raccogliere le spoglie mortali del giovane; in attesa di capire quando il paese si fermerà per porgergli l’ultimo saluto. La via Pisana è una delle strade più pericolose del comune di Scandicci. Tanto traffico di mezzi pesanti, tratti dove è facile trovare ingorghi o code improvvise.

Fabrizio Morviducci