Scandicci, lo scontro tragico, muore a 34 anni. La dinamica, cosa è accaduto

Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Via Pisana a Scandicci è stata teatro di un tragico incidente. Un 34enne è morto nello scontro fra la sua moto e un Tir. Sono i vigili urbani adesso a cercare di ricostruire la dinamica.

Profondo il dolore e il cordoglio per una giovane vita spezzata. Nello scontro, il ragazzo è finito sull’asfalto mentre la moto è stata trascinata dal pesante mezzo per diversi metri. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente.

E le telefonate ai mezzi di soccorso sono scattate subito, con l’arrivo dei mezzi del 118, sia l’ambulanza che l’automedica. La situazione è apparsa ai medici subito gravissima e per il motociclista ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Via Pisana è rimasta chiusa a lungo. La notizia dell’incidente mortale si è subito diffusa a Scandicci. Profondo il dolore della gente, mentre il corpo è stato trasferito dalla Misericordia all’istituto di medicina legale.

Difficile dire al momento se il camion non abbia visto il motociclista o viceversa. Lo scontro è avvenuto nei pressi di una rotonda, all’intersezione con via Nazioni Unite.