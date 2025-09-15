L’Italia sia solida con la Nato

Firenze
CronacaScandicci, lo scontro tragico, muore a 34 anni. La dinamica, cosa è accaduto
15 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Scandicci, lo scontro tragico, muore a 34 anni. La dinamica, cosa è accaduto

Accade in via Pisana. La moto della vittima è finita contro un Tir. Si cerca di capire cosa abbia provocato l’incidente. Immediati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La strada è rimasta a lungo chiusa

Il luogo dell'incidente. La polizia municipale ha svolto i rilievi. Per il giovane ogni tentativo di rianimazione è stato vano (Fotocronache Germogli)

Il luogo dell'incidente. La polizia municipale ha svolto i rilievi. Per il giovane ogni tentativo di rianimazione è stato vano (Fotocronache Germogli)

Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Via Pisana a Scandicci è stata teatro di un tragico incidente. Un 34enne è morto nello scontro fra la sua moto e un Tir. Sono i vigili urbani adesso a cercare di ricostruire la dinamica.

Profondo il dolore e il cordoglio per una giovane vita spezzata. Nello scontro, il ragazzo è finito sull’asfalto mentre la moto è stata trascinata dal pesante mezzo per diversi metri. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente.

E le telefonate ai mezzi di soccorso sono scattate subito, con l’arrivo dei mezzi del 118, sia l’ambulanza che l’automedica. La situazione è apparsa ai medici subito gravissima e per il motociclista ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Via Pisana è rimasta chiusa a lungo. La notizia dell’incidente mortale si è subito diffusa a Scandicci. Profondo il dolore della gente, mentre il corpo è stato trasferito dalla Misericordia all’istituto di medicina legale. 

Difficile dire al momento se il camion non abbia visto il motociclista o viceversa. Lo scontro è avvenuto nei pressi di una rotonda, all’intersezione con via Nazioni Unite. 

