Al Visarno fumetti e giochi. Ecco il mondo del cosplay

Che sia l’eterno Spiderman o un eroe di Attack on Titan, Mercoledì Addams (rilanciata dalla serie Netflix di Tim Burton) o un personaggio di Jujutsu Kaisen, lo scapestrato Jack Sparrow o l’immancabile Dragon Ball, poco cambia: non è solo un costume, non è solo un travestimento. Il cosplay è un’arte. E in Italia coinvolge decine di migliaia di appassionati (tra le 50 e le 250mila persone secondo le ultime stime) pronti a trasformarsi nei propri beniamini. Il prossimo weekend l’Ippodromo del Visarno Cesare Meli di Firenze si prepara a un’invasione colorata: arriva il Visarno Cosplay & Co., sabato 20 e domenica 21 settembre. Un festival che anticipa di qualche mese l’attesissimo Lucca Comics & Games e promette una due giorni immersiva tra laboratori creativi, attività interattive e ospiti d’eccezione, sotto la direzione artistica del comico, regista e creator Kagliostro. La cultura nerd, con anime, manga, cartoons e serie tv, qui esplode in tutta la sua energia, richiamando fan di ogni età accomunati dalla voglia di dare libero sfogo alla fantasia. Tra i protagonisti spicca Fabrizio Mazzotta, voce iconica di Krusty il Clown dei Simpson, Puffo Tontolone e del dio Eros in Pollon. Sabato sera saliranno sul palco le Alabarde Spaziali, tra le più amate cartoon cover band: un live sulle note di Grande Mazinger, Daltanious, Naruto, Robin Hood e altri classici. Domenica sarà il momento clou: il Cosplay Contest, una parata di personaggi di ogni genere ed età, presentata da Gianluca Falletta, considerato il papà del cosplay italiano. Il pubblico potrà così ammirare i propri idoli in carne ed ossa, ricreati grazie alla maestria – e spesso anche a caro prezzo – dei cosplayer, veri artisti del costume e del travestimento. Ma non finisce qui: all’Artist Valley i nuovi talenti del fumetto presenteranno le loro creazioni, mentre l’Area Mattoncini conquisterà chi ama costruire con la fantasia. Gli appassionati di cinema e fantascienza troveranno l’Area Spade Laser, e chi sogna epiche battaglie potrà rivivere il passato nell’accampamento medievale tra rievocazioni e duelli in armatura. Un’esperienza da vivere con tutta la famiglia, dalle 10 alle 22, per due giorni all’insegna del divertimento e dell’immaginazione.

Marianna Grazi