Lavori al Franchi, salta il question time. L’assessora non c’è, l’opposizione insorge

Un question time in Consiglio comunale sullo stato dei lavori allo stadio Artemio Franchi, l’assenza dell’assessora allo sport Letizia Perini a causa di un imprevisto e un grande caos. Succede tutto in pochi minuti. Massimo Sabatini della lista Schmidt chiede conto dei lavori, ma una risposta non c’è. E allora accade il finimondo col centrodestra che arriva addirittura a chiedere una mozione d’ordine, poi respinta, per sospendere i lavori in attesa dell’arrivo di Perini. Viene tirato in ballo anche il presidente del Consiglio Cosimo Guccione: "Abbiamo fiducia di Guccione ma chiediamo di essere rispettati nella programmazione", dichiara il consigliere della lista Schmidt Paolo Bambagioni, riconoscendo il lavoro non semplice di Guccione ma alludendo al fatto che non è stata lasciata una risposta scritta. "Ci sono le Regionali, ecco perché vi scaldate così", rispondono i dem. "Spesso le delibere vengono presentate da altri assessori e non da chi dovrebbe farlo e noi acconsentiamo – attacca Matteo Chelli di Fdi –. Da ora non daremo più disponibilità". "La giunta sfugge alle proprie responsabilità", aggiunge Alberto Locchi di Fi. Da Perini, che ha avuto un imprevisto, filtra una certa irritazione. In effetti l’assessora allo sport raramente manca in Consiglio comunale e ai question time, a livello di risposte, ci ha sempre messo la faccia. Così come alle domande di attualità. Frequenti e sempre sullo stesso tema: lo stadio Franchi. Tanto che infatti nelle ultime settimane più volte c’erano stati scambi pubblici tra Sabatini e Perini. L’obiettivo del centrodestra non è però attaccare l’assessora ma far venire fuori lo stato dell’arte per quanto riguarda i tempi e buttarla sulla campagna elettorale: "I lavori sono – dice Sabatini – al palo e la giunta Funaro non sa come uscirne. Ogni tanto – molto raramente – balbetta qualcosa su un cronoprogramma che, se c’è, non si vede perché viene nascosto. E il campionato è iniziato, e la curva è ancora rasoterra".

Il gruppo Pd a Palazzo Vecchio parla di "polemiche pretestuose da campagna elettorale. Perini ha risposto e risponde tutti i lunedì sulla questione stadio, non si è mai tirata indietro. Facciamo invece presente che i consiglieri di opposizione ultimamente non partecipano nemmeno più alle commissioni di cui fanno parte per partecipare attivamente alla campagna elettorale dei rispettivi partiti in vista delle regionali".

Niccolò Gramigni