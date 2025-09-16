Teatro comico e improvvisazione . Al via il corso con ’Il Cecco’

Ridere, saper far ridere e ridere di sé stessi. Quanto è importante, in un mondo sempre più interessato all’ego e meno capace di valutare l’ironia. Lo sa bene Alessandro Cecchini, in arte ’Il Cecco’, che lo fa da anni con la compagnia La Divina Toscana, da qualche tempo su Raidue nel programma ‘Viva il videobox’ e ora in teatro con ’Il matto in cantina’ insieme a Sergio Forconi. Un’abilità che, però, non va tenuta nel cassetto, ma tramandata. Ed è per questo che ha creato un corso di teatro comico e di improvvisazione. Un’attività che va avanti da cinque anni e rivolta agli adulti, con il quale ha prodotto e continua a portare in sala ‘Succhiello vampiro modello’. Ma, per la prima volta, è rivolta anche ai bambini e ai ragazzi. Per Cecchini questo è "un corso aperto a tutti, anche se vogliamo tramandare la cultura e lo spirito del teatro comico toscano, così da trasmetterlo alle generazioni future". Non solo, però, un tipo di comicità, ma anche un linguaggio, grazie al Vernacolo "che piace, nonostante sia considerato come un teatro di tipo B. Al contrario, come il neorealismo racconta una realtà, che piace anche ai giovani". Ma non è solo un corso tecnico, dove si impara la dizione, la mimica, l’improvvisazione, è una sorta di "teatro-terapia – spiega il Cecco – perché permette di ritrovare il bambino interiore di ognuno, è utile per staccare dalle proprie frenesie e ritrovare la comicità come linguaggio dell’anima". Un corso per adulti che si svolge dal 7 ottobre e ogni martedì alle 21 al Teatro il Gorinello di San Piero a Ponti, oppure ogni mercoledì, sempre alle 21, dall’8 ottobre, al Teatro del Borgo di San Bartolo a Cintoia. Mentre il laboratorio per i più giovani è sempre il martedì, sempre a partire dal 7 ottobre, dalle 17,30 al Gorinello.

Lorenzo Ottanelli