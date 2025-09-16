La Faentina è un incubo . Treni subito in ritardo: "Da Borgo a Firenze si viaggia come nel 1941"

Si comincia male. Anche in Mugello primo giorno di scuola e per gli studenti saliti sui convogli ferroviari che percorrono la Faentina, a Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Vaglia, è stato subito un incubo, con pesanti ritardi e l’inevitabile coro di proteste e polemiche, sui treni e sui social.

Questa volta cos’è successo? Il treno in partenza da Borgo San Lorenzo alle 6.42, lo confermano da Trenitalia, ha avuto un problema ai sistemi informatici che dialogano con l’infrastruttura ferroviaria. Risultato, ha rallentato la corsa e accumulato ritardi, poi condivisi con i convogli successivi. In pratica ha fatto da tappo, anche perché la ferrovia Faentina è a binario unico. Secondo Trenitalia il ritardo ha raggiunto 40 minuti.

"Sono partito alle 7,14 e sono arrivato alle 8,45. Il treno prima invece 45 minuti di ritardo. I lavori realizzati quest’estate – contesta il coordinatore dei pendolari mugellani Massimo Rossi – hanno fatto sì che la linea sia veramente instabile. Hanno fatto interventi, chiudendo completamente la Faentina nel mese di agosto, promettendo tempi di percorrenza minori e più velocità. E ora il risultato è questo".

Lo nota anche un altro viaggiatore, sul gruppo Facebook dei pendolari mugellani: "Pare che la chiusura della Faentina di un mese abbia peggiorato le cose invece di migliorarle". Anche perché il ritardo di ieri non è il primo: "E’ già accaduto tre volte", denuncia Rossi.

Tanti studenti sono arrivati tardi a scuola e hanno avuto bisogno della giustificazione per entrare, fin dal primo giorno. Con la preoccupazione che questo possa accadere di frequente. Il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello si rivolge direttamente a Trenitalia: "E’ ora di cambiare passo – dice Tommaso Triberti – non è possibile tutta questa serie di treni fermi e in ritardo. Non è rispettoso verso i territori e verso tutti coloro che usano il treno, a cominciare da studenti e lavoratori".

Il caso ha scatenato anche la polemica politica. Matteo Zoppini, candidato alle regionali per Fratelli d’Italia, tuona: "Il treno delle 6:40 da Borgo San Lorenzo è arrivato a destinazione solo alle 8:15, mentre un altro convoglio previsto per le 7:04 ha subito ritardi tali da lasciare decine di utenti a terra. Viaggi di oltre due ore per tratte che, in condizioni normali, richiederebbero meno della metà del tempo. Non si tratta di episodi isolati. I disservizi sulla Faentina sono ormai sistemici, con una puntualità inversamente proporzionale a quella dei treni. A nulla sembrano valere le rassicurazioni di Rfi, secondo cui i lavori avrebbero migliorato il servizio. La realtà, al contrario, racconta di soppressioni, ritardi cronici, coincidenze saltate e viaggi estenuanti".

Un altro aspetto fa discutere, quello dei tempi di percorrenza: "Nel 1941 – nota Massimo Rossi – si andava da Borgo a Firenze Santa Maria Novella in 55 minuti. Oggi si arriva al binario 17, con una fermata in meno, in 48 minuti e ce ne vogliono altri 7 per arrivare a piedi alla stazione. In Mugello il progresso non è mai arrivato".

Non solo, i pendolari mugellani lamentano il fatto che non si sia finito di sistemare quel tratto precario tra Borgo San Lorenzo e San Piero, che costringe i treni ad attraversarlo a velocità ridotta, perdendo qualche altro prezioso minuto. In questo caso, spiegano da Ferrovie, si è data priorità a situazioni più gravi, lavorando soprattutto sulle frane e i danni nel tratto tra Borgo San Lorenzo e Marradi. Lavori che hanno consentito, pochi giorni fa, di riaprire fino a Crespino del Lamone.

