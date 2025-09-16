I sindaci ribelli contro la Taric: "I costi in bolletta sono lievitati"

Campi, Carmignano e Poggio a Caiano fanno fronte comune contro la Taric. L’annuncio ’choc’ arriva dai tre sindaci (Andrea Tagliaferri, Edoardo Prestanti e Riccardo Palandri) che chiedono, in sintesi, di premiare i Comuni virtuosi, ridurre le tariffe e rafforzare la lotta all’evasione. Tutto ciò è messo nero su bianco nel documento congiunto denominato ‘Per una Taric giusta ed equa’ indirizzato ad Ato Toscana Centro e ad Alia Servizi Ambientali.

Una presa di posizione che arriva "dopo le prime bollette: la nuova tariffa non sembra portare risparmi. Anzi, in molti casi, nonostante una corretta raccolta differenziata, i costi sono lievitati". E aggiungono: "Per realizzare un metodo di gestione dei rifiuti sostenibile dal punto di vista ambientale ed equo sotto il profilo economico sarebbe necessario adottare una strategia basata sul principio europeo del ‘chi inquina paga’...".

Ancora: "Nei primi sei mesi dall’introduzione, la Taric si è dimostrata incapace di garantire trasparenza e giustizia. Il sistema non premia chi riduce i rifiuti, non sanziona chi produce troppo indifferenziato, non riuscendo a premiare e rendere giustizia agli utenti che hanno raggiunto importanti obiettivi ambientali. Insomma, l’attuale sistema si dimostra paradossale e ingiusto".

La replica non si è fatta attendere. "La tariffa – dicono da Alia - non ha nulla a che vedere con i costi complessivi del servizio, che restano inevitabilmente invariati. Con la Taric il corrispettivo del gestore non aumenta, ma viene ripartito in maniera diversa tra i cittadini, sulla base dell’effettiva produzione di rifiuti e quindi dell’utilizzo reale del servizio. Da parte nostra non è mai stato affermato che la tariffa puntuale avrebbe comportato una riduzione dei costi: sarebbe un’affermazione fuorviante. La Taric è uno strumento di maggiore equità, che premia chi differenzia e produce meno rifiuti indifferenziati. Siamo stati, e restiamo, sempre disponibili al confronto e a fornire chiarimenti, confronti che peraltro non sono mancati, e nei quali i sindaci sono sempre stati pienamente allineati sulle modalità e sulle ragioni del passaggio".