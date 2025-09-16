Nuova scuola dopo ritardi e proteste. La prima campanella è con il sorriso

Primo giorno di scuola con taglio del nastro, a Signa. La scuola elementare Ciampi di San Mauro è tornata ad aprire i battenti, dopo un lungo intervento di miglioramento sismico e restyling energetico effettuato anche con fondi ministeriali e regionali. Ieri, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, gli alunni e il personale hanno ripreso posto negli spazi rinnovati, mentre nei prossimi 15 giorni saranno finiti gli ultimi interventi minori al piano terra. I lavori sono costati 1,5 milioni, finanziati con fondi Pnrr. Si pensava che il cantiere potesse durare 8 mesi e, con questa prospettiva, dal settembre 2023, gli alunni dell’istituto vennero trasferiti all’elementare Da Vinci. Ma, dopo la gara, l’azienda vincitrice avanzò una serie di osservazioni e richieste. Così, i cantieri sono rimasti a lungo fermi. Ora, finalmente, la scuola torna a funzionare. Per la prima campanella, intanto, il Comune ha fatto il punto sugli altri lavori realizzati in estate. È stata disposta la sostituzione di 150 luci di emergenza, tutte a led. Alla scuola Paoli, oltre a lavori di imbiancatura interna, sono state collocate 2 nuove fioriere per l’orto scolastico, è stata prevista l’automatizzazione dei cancelli ed è stato messo il videocitofono. Stessi lavori alla Da Vinci, dove è stata creata anche la predisposizione per l’illuminazione del cortile. Alla Rodari, oltre alla sistemazione del pavimento in linoleum, è stata operata una ripresa dell’imbiancatura sulle facciate. Alla Alighieri predisposta una stanza morbida, mentre è in corso la sostituzione di due finestre. Al nido il Trenino interventi di imbiancatura esterna.

Lisa Ciardi