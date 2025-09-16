Il volto storico della televisione . Addio al giornalista Franco Ligas: "Ha raccontato lo sport con maestria"

Firenze e Bagno a Ripoli: le due città in cui Franco Ligas ha diviso la seconda parte della sua intensa e piena vita. La prima è il suo luogo di adozione, la sua casa che tanto amava e che oggi lo ricorda attraverso le parole della sindaca Sara Funaro. Esprime "profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista. Una voce importante del giornalismo sportivo, sardo di nascita, ma fiorentino di adozione, nella nostra città aveva trovato una seconda casa e nella Fiorentina un’altra squadra del cuore, oltre al suo amato Cagliari".

Ligas (79 anni) si è spento ieri, dopo un periodo difficile. Era nato a Oristano nel 1946, ma fiorentino di adozione. Iscritto all’albo dei giornalisti dal 1978, aveva debuttato a trent’anni in televisione come giornalista sportivo su TeleLibera Firenze. Dal 1984 al 2013 aveva fatto parte della redazione sportiva di Mediaset raccontando tutto lo sport, dal calcio, al tennis, al pugilato fino all’ippica, diventando un riferimento. Per Studio Sport e Pressing Champions League aveva spesso seguito la Fiorentina. Di lui si ricordano anche le interviste mai banali con i campioni del passato ai quali non risparmiava qualche critica, sempre bonaria ma mai a caso. Era molto amato dai tifosi viola che si rivedevano nel suo stile ironico e un po’ ombroso.

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa. Sottolineando il profondo legame di Ligas con Firenze e la Toscana. Giani ha inviato un messaggio di sentita vicinanza alla famiglia.

I tifosi viola si erano affezionati a lui grazie alle sue appassionate telecronache, ricorda Funaro: "Sono rimaste impresse in tutti gli amanti della Fiorentina". Non solo viola: "Era capace di spaziare dalle più diverse discipline e nella sua carriera ha raccontato numerosi sport sempre con maestria e capacità".

Bagno a Ripoli è stata la sua città degli ultimi anni: era venuto a viverci (ma mantenendo la residenza a Firenze) nel 2022, quando i problemi di salute lo avevano costretto a lasciare la sua abitazione per ricevere un’assistenza più assidua. Aveva scelto Villa Jole, residenza assistita nella parte più alta del capoluogo. Qui è stato da subito accolto con orgoglio e grande affetto da parte tutti i cittadini, non solo tifosi di calcio, ma ammiratori grati della sua professionalità.

Era un’istituzione, lo ricorda il sindaco ripolese Francesco Pignotti: "Per noi giovani tifosi viola era un’icona, un simbolo, quasi quanto Rui Costa o Batistuta. Le sue telecronache resteranno nella storia, come la sua gentilezza e la passione che aveva per il suo mestiere". Commosso anche il ricordo dell’ex primo cittadino ripolese Francesco Casini: "Ebbi il piacere di accompagnarlo con il figlio in visita al nuovo Viola Park, ricordo con affetto la sua felicità e l’entusiasmo con cui ha vissuto quell’occasione".

La salma di Franco Ligas sarà esposta da questo pomeriggio alle 15 all’Ofisa di viale Milton a Firenze. I funerali saranno celebrati domani, alle 16, nella chiesa di Santa Maria a Cintoia in via Canova, angolo via Signorelli a Firenze.

Giampaolo MarchiniManuela Plastina