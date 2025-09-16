Arezzo, 16 settembre 2025 – Il 17 settembre ad Arezzo Galeazzo Bignami incontra i cittadini Prosegue con entusiasmo la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le regionali. Mercoledì 17 settembre, alle ore 19, nella suggestiva terrazza Fraternita di Piazza Grande ad Arezzo, si terrà un momento conviviale e di confronto politico con la partecipazione del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami, insieme ai candidati FdI al Consiglio regionale. "Sarà un’occasione preziosa per incontrare i cittadini, ascoltare le loro proposte e raccontare la nostra visione di Toscana", dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di FdI. "Stiamo portando avanti una campagna fatta di concretezza, serietà e presenza sul territorio. Puntiamo su persone di valore e su programmi credibili, non su fragili equilibri politici e alleanze improvvisate come quelle della sinistra. Il 17 vi aspettiamo per condividere idee, proposte e un momento di comunità all’insegna dell’ascolto e della partecipazione. È così che, tutti insieme, costruiremo il cambiamento che la Toscana merita". Oltre al consigliere regionale Gabriele Veneri e al dirigente nazionale Francesco Macrì, parteciperanno all'incontro i candidati al Consiglio regionale per la provincia di Arezzo Giovanna Carlettini, Francesco Lucacci, Laura Chieli, Lorenzo Allegrucci, Stefania Franceschini, Alessandro Cerboni, Manuela Ferri.