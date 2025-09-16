Casa Riformista non diventi Casa Vianello

Firenze, 16 settembre 2025 – Toh, chi si rivede. Matteo Renzi. Fa un certo effetto, lo si ammette, ritrovarlo insieme a Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Di più: Renzi ha insistito parecchio per esserci, nel Campo Largo. Insieme a quelli che lo hanno sempre visto come un infiltrato nel centrosinistra anche e soprattutto quando era alla guida del Pd. Magari è soltanto una strategia politica in vista delle prossime elezioni politiche, quando Renzi dovrà trovare in modo per tornare in Parlamento. Oppure pensa davvero che sia l’unico modo per battere le famigerate destre.

Eugenelly Giani non poteva non accontentarlo, lui che sogna il CUA, Campo Ultra Angolare. Renzi ha appena presentato il logo. “Si chiama CASA RIFORMISTA e coinvolgerà Italia Viva ma anche tutti quelli che vogliono creare uno spazio che bilanci AVS, Cinque Stelle e il nuovo PD”, ha scritto il leader di Italia Viva nella sua enews, spiegando che gli elettori lo troveranno alle elezioni regionali in Calabria, in Toscana e in Campania. Dentro insomma ci sono un po’ tutti quelli a destra di M5s, Avs e Pd. Solo non si vedono i due liocorni e Carlo Calenda. Ma visto quanto è durata l’ultima alleanza – quella del Terzo Polo, alle elezioni politiche del 2022 – cioè meno di uno yogurt, forse è bene per i riformisti che Azione vada per conto proprio. Altrimenti più che Casa Riformista sarebbe stata Casa Vianello.