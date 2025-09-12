Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Politica
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
PoliticaIncubo carceri, qualcuno se ne occupi
12 set 2025
DAVID ALLEGRANTI
Politica
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Politica
  3. Incubo carceri, qualcuno se ne occupi

Incubo carceri, qualcuno se ne occupi

“Il Machiavello”, la rubrica di David Allegranti

Il Machiavello, la rubrica di David Allegranti

Il Machiavello, la rubrica di David Allegranti

Sono fin qui 61 i suicidi negli istituti penitenziari italiani, calcola Ristretti Orizzonti. Lunedì scorso una donna di 26 anni si è uccisa nel famigerato carcere di Sollicciano, è la terza persona dall’inizio dell’anno. Il carcere fiorentino è tra i peggiori d’Italia, ma interessa a pochi; così come l’emergenza suicidi, che non è più un’emergenza, perché quello che doveva emergere è già emerso da tempo. Sarebbe però utile, persino prezioso, se fra il reddito di cittadinanza regionale, il pedaggio sulla Fi-Pi-Li, l’alta velocità da velocizzare, la massoneria a Prato, la rivolta del Pd di Pontedera contro il Pd regionale, la rivolta della Lega a Viareggio contro il generale in pensione Roberto Vannacci, il ricatto a Tommaso Cocci, il cubo nero a Firenze, la tenda riformista di Matteo Renzi, il listino bloccato del Pd, il listino bloccato della Lega, il M5S in giunta col Pd e Italia Viva, Nicola Fratoianni che rifila l’ennesima sòla al centrosinistra dopo Ilaria Cucchi, Forza Italia che prova a duellare con la Lega per il posto di numero 2 della coalizione, ecco, sì, insomma, sarebbe parecchio interessante, utile, persino prezioso, se ci fosse anche qualcuno pronto a fare campagna elettorale sulle condizioni delle carceri toscane. Non porta voti, semmai li fa perdere, ma la dignità - come la democrazia - non ha prezzo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata