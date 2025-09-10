Adesso Riformisti: “Nonostante le inaspettate tensioni in aula, Sansepolcro approva all'unanimità l'OdG sulla crisi umanitaria a Gaza” Il gruppo Adesso Riformisti ha scelto, per senso istituzionale, di accogliere alcune modifiche per permettere l'approvazione unanime dell'ordine del giorno e dare voce alla città di Sansepolcro su quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza