Arezzo, 11 settembre 2025 – Forza Italia Giovani Toscana, il Segretario Regionale Matteo Scannerini

Il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Toscana, Matteo Scannerini, esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione delle province toscane ad “Azzurra Libertà”, la festa nazionale del movimento giovanile di Forza Italia che si terrà a San Benedetto del Tronto il prossimo fine settimana, 12, 13 e 14 settembre.

“Le nostre province – afferma Scannerini – risponderanno presenti con entusiasmo e compattezza a questo importante appuntamento nazionale. La Toscana sarà protagonista, portando il proprio contributo di idee, energia e voglia di fare. Azzurra Libertà non è solo una festa, ma un momento di confronto e di crescita per tutti noi giovani militanti e amministratori che crediamo nei valori di Forza Italia e del centrodestra”.

Scannerini sottolinea come la nutrita presenza dei giovani toscani rappresenti un segnale incoraggiante per il futuro del movimento: “La partecipazione attiva dei nostri ragazzi dimostra che la politica, quando sa ascoltare e dare spazio, sa ancora appassionare. Siamo pronti a confrontarci sui temi che riguardano il futuro del Paese, portando la voce e le idee della Toscana al centro del dibattito nazionale”.

Arezzo sarà presente con i due Segretari: Enrico Maria Mori, Segretario comunale di Forza Italia Giovani Arezzo, e Alessia Paola Salvi, responsabile provinciale di Forza Italia Giovani Arezzo.