ARezzo, 9 settembre 2025 – Veneri e Chieli (FDI) " Preeoccupazione per l'estensione della Zes Unica anche a Marche e Umbria che ricadrebbe sulle aree interne aretine

"Condividiamo totalmente le preoccupazioni esternate oggi con nota pubblica da Alessandra Innocenti, Presidente Confartigianato Valtiberina, circa l'estensione della ZES (Zona Economica Speciale) Unica per il Mezzogiorno a Marche e Umbria, nella credenze che questa misura di agevolazione fiscale - ottima e sacrosanta per le due Regioni appena menzionate - produrrebbe effetti negativi diretti in termini di economia, occupazione, demografia, sviluppo e produttività della Valtiberina. È infatti evidente che gli imprenditori valtiberini trasferirebbero il loro raggio di azione nelle regioni confinanti. Ciò comporterebbe un peggioramento dell'attuale marginalizzazione delle aree interne valtiberine che invece necessitano di promozione e valorizzazione" dichiarano Laura Chieli e Gabriele Veneri (FdI), i quali se sono già mossi con i vertici di Governo affinché si riesca ad individuare una strada giuridicamente e tecnicamente corretta perché la Valtiberina, che rappresenta un unicum dal punto di vista fisico e geografico, possa essere inclusa nella ZES unica. Laddove questo non risultasse possibile, Chieli e Veneri si impegneranno per far introdurre dalla Regione Toscana contributi a fondo perduto, bandi e/o agevolazioni fiscali per eliminare lo svantaggio ulteriore che la Valtiberina si troverebbe a subito, per tutelare i suoi imprenditori e tutti i posti di lavoro. “Vogliamo evitare che la Valtiberina, confinante con Marche e Umbria, subisca una penalizzazione con ipotetica delocalizzazione delle aziende e conseguente esodo dei lavoratori” chiosano Chieli e Veneri.