Arezzo, 15 settembre 2025 – Alessandro Caneschi candidato al Consiglio Regionale della Toscana con il Partito Democratico a sostegno del presidente Eugenio Giani

Alessandro Caneschi ufficializza la propria candidatura al Consiglio Regionale della Toscana nella lista del Partito Democratico, a sostegno del presidente Eugenio Giani.

La sua esperienza politica e amministrativa è iniziata nel quartiere di Saione con l'impegno in circoscrizione, per poi proseguire con il ruolo di consigliere provinciale. Oggi Caneschi sceglie di mettere a disposizione la sua competenza e la sua conoscenza del territorio per portare le istanze dei cittadini di Arezzo e della provincia in Regione.

Tra le priorità del programma:

• Sanità: potenziamento della sanità territoriale, completamento delle opere di ristrutturazione dell'ospedale San Donato e riqualificazione degli ospedali periferici della provincia.

• Infrastrutture: investimenti sulle infrastrutture materiali e immateriali, con una decisione definitiva sulla collocazione della stazione dell'alta velocità a Rigutino.

• Sport: dopo oltre trent'anni di impegno come dirigente in una società dilettantistica, Caneschi pone lo sport al centro della sua azione, con l'obiettivo di garantire l'accesso gratuito a tutti i bambini, valorizzandone il ruolo come strumento di socializzazione, benessere e inclusione.

«Credo in una politica che sapere ascoltare e costruire insieme – dichiara Caneschi –. Mi candido per dare voce ai cittadini e contribuire a una Toscana che sappia guardare al futuro senza lasciare indietro nessuno».