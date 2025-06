La politica da bere, ironia alla Festa dell’Unità: “Giani Tonic”, “LimoncElly” e “Spumantellassi”

Firenze, 25 giugno 2025 – “Giani Tonic con ghiaccio per favore”. Trenta secondi dopo, il barman appoggia il drink sulla mensolina in legno. “Ecco a te cara”. Mica ci si dà del ’lei’ tra ’compagni’, siamo pur sempre alla Festa dell’Unità. Soltanto che a Empoli, i Giovani Democratici l’hanno “fatta strana”. Geniale l’irriverenza con cui i ’piddini’ hanno ribattezzato i loro dirigenti. Del resto, a Prato è appena saltato in aria il primo laboratorio politico del campo largo, a Fiesole niente festa per “mancanza di volontari”, meglio diluire l’amarezza a sorsi di...Boh, c’è oggettivamente l’imbarazzo della scelta spulciando il listone appeso al chioschino-bar, un po’ come le caramelle tutti-i gusti-più-uno che gli amanti di Harry Potter hanno imparato ad assaggiare. Il bello è che i Gd si sono spinti agli adesivi da appiccicare alla bevuta con tanto di caricature. Come si fa a non menzionare per primo lui, Eugenio Giani. Il governatore ultra-pop, proprio come il gin tonic: classico cult, intramontabile, buono per tutte le stagioni, dissetante. Al brindisi manca solo il disco verde dal Nazareno per la candidatura bis. Intanto, Giani se la ride, bicchiere in mano, foraggiando i social dei Gd. A proposito di Nazareno, si chiama LimoncElly, ed è il digestivo per antonomasia, il liquore aromatizzato con scorze di limone con quel pizzico di acidità che serve per mandar giù qualunque bega: dalle mire al cubo dello sceriffo De Luca in Campania, alle gastriti dell’ala riformista, fino all’imbarazzo per i rintocchi di “questione morale” scolpiti dai 5s scoppiato il bubbone-Bugetti. Magari serve qualcosa di più strong per gestire di qui alle suppletive il fracasso nel secondo fortino Pd della Toscana, come un rummettino (annacquato con Coca-Cola) che rimandi all’indipendenza di Cuba dagli spagnoli. Tranquilli, c’è il Fossi Libre, in onor di Emiliano, segretario di via Forlanini. Il tocco di classe? Il Sex on the Bonaccini. Senza offesa, il più esteta di tutti. Il long drink a base di vodka con note di pesca, mirtillo e arancia, come culmine del look elettorale brevettato nel 2020. All’appello non manca il trio empolese: l’effervescenza garantita dallo Spumantellassi, col suo perlage da sindaco classe ’95, l’anti-arsura assicurata dalla sua predecessora Barnini, con la Birra Brenda. Più il cocktail mainstream tra gli aficionados del consigliere regionale Enrico Sostegni: lo Spritzegni. “CattivElly” quei Gd che hanno insistito per il Negroni di Salvini, ’sbagliato’ al quadrato: meglio le foglie di menta nel mojito, verdi come la Lega al Papeete, piuttosto che il rosso scuro del vermouth alla Festa dell’Unità di Empoli. Altri tempi rispetto alla profezia del sindaco di Berkeley al sindaco comunista di Piombino Fabio Mussi: “Negli Usa si fanno i congressi che sembrano circhi, voi fate feste che sembrano congressi”.