Elezioni Firenze, Funaro: “Prudenza, ma i bei numeri testimoniano il buon lavoro fatto”

Firenze, 10 giugno 2024 – Accolti con un applauso nel suo quartier generale, i dati di Sara Funaro secondo gli exit poll Rai testimoniano che la candidata del centrosinistra è avanti a Firenze.

Uno scenario che già nelle scorse settimane era stato anticipato dal sondaggio Ipsos per il Corriere Fiorentino, che però dava i due candidati molto più vicini.

Sara Funaro commenta i dati degli exit poll per le comunali a Firenze. La candidata del centrosinistra chiede prudenza ma è soddisfatta dello scenario che si presenta (New Press Photo)

"Con gli exit poll ci vuole prudenza - ha detto Funaro -, aspettiamo i risultati domani che usciranno dalle urne. Rispetto ai sondaggi che giravano nelle ultime settimane i dati degli exit poll sono migliori, sono molto positivi e c'è soddisfazione. Detto questo, da domani, da quando ci saranno i risultati, noi dobbiamo impegnarci giorno per giorno e andare a raccogliere voto per voto dei nostri cittadini".

Per Funaro, "il dato di fatto è che, come abbiamo sempre sostenuto, la sfida era tra noi e il candidato della destra. Abbiamo fatto una campagna elettorale raccontando quella che era la nostra visione della città, raccontando il nostro programma e facendo vedere in maniera molto chiara quelli che erano i nostri valori e le nostre identità. Dai dati, premesso che sono sempre exit poll, mi sembra che questo sia stato che sia stato riconosciuto, e soprattutto che ci siano dati molto più positivi di quelli che ci aspettavamo. Aspettiamo però i risultati finali".

A chi chiedeva dell'interlocuzione con le altre forze politiche e candidati in vista del ballottaggio, Funaro ha risposto: "Intanto guardiamo i risultati di domani, quando avremo i risultati poi si guarderà".