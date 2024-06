Elezioni comunali Firenze, risultati in diretta: tutti gli aggiornamenti

Firenze, 10 giugno 2024 – Una sfida a due, Funaro e Schmidt. È quella che si prospetta a Firenze. Dopo i risultati delle elezioni europee, in cui il Pd è risultato il primo partito in tutta la provincia fiorentina, adesso la partita principale è quella delle comunali. Oltre a Firenze, sono 35 i comuni della provincia che rinnovano il sindaco e il consiglio comunale. Segui qui sotto i risultati delle elezioni comunali in diretta:

Quando sarà il ballottaggio

Segui qui la maratona elettorale video de La Nazione