Risultati elezioni comunali 2024 in Toscana, le sfide di Prato e Livorno in diretta

Firenze, 10 giugno 2024 – Dopo le elezioni europee 2024 (rileggi tutti i dati in Toscana, Umbria e Liguria), oggi è il giorno dei risultati delle elezioni comunali. Firenze, Prato, Livorno le sfide principali da tenere in considerazione. Ma sono 185 i comuni che rinnovano il sindaco e consiglio comunale. In quei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti in cui non si è raggiunta la maggioranza (50%+1 dei voti), si va al ballottaggio, che si tiene nelle date domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

