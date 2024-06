Elezioni 2024, cala l’affluenza in Toscana: 59% alle europee, 63% alle comunali

Firenze, 10 giugno 2024 - È al 59,07% l'affluenza in Toscana per il voto per le elezioni europee in 3.926 seggi su 3.926, dato in calo rispetto al voto del 2019 per il Parlamento europeo: allora l'affluenza era stata del 65,75%. E quanto risulta dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo’.

L'affluenza, rispetto alle europee del 2019, è in calo in tutte le province toscane. Secondo i dati definitivi, l'affluenza maggiore si è registrata a Firenze: 65,07%, in flessione rispetto al 70,21% della tornata elettorale 2019. Seguono Prato (64,12%), Siena (64,09%), Pisa (60,96%) e Arezzo (60,63%). Sotto il 60% l'affluenza a Livorno (58,66%), Pistoia (55,20%), Grosseto (54,42%), Massa Carrara (46,86%), Lucca (48,21%).

Per quanto riguarda, invece, le elezioni comunali, in Toscana l'affluenza nelle 2.420 sezioni è stata più alta rispetto a quelle europee, pari al 63,84%, anche in questo caso, però, in flessione rispetto al 68,84% delle precedenti elezioni.

Per le elezioni comunali a Firenze nei 360 seggi l'affluenza è stata del 64,42%: nel 2019 era stata del 68,06. A Prato per le comunali ha votato il 63,99% degli aventi diritto, nel 2019 il 68,51. A Livorno il dato definitivo dell'affluenza è del 55,13%: nel 2019 era stato il 62,58%.