La Nazione in diretta. Seguici oggi alle 14.45 sul nostro sito

Lo spoglio in diretta, minuto per minuto, raccontato dalle voci, dai volti e dalle opinioni dei nostri giornalisti. Il tutto con una diretta live dalla redazione de La Nazione di Firenze. È quella che andrà in onda oggi alle 14.45 per seguire le elezioni in diretta con il vostro giornale. Per seguirla basterà cliccare sul sito www.lanazione.it e poi individuare nella home page la diretta video.

Si tratta di un appuntamento da non perdere che si spalancherà sui tablet e sugli smartphone dei fiorentini. Fra gli ospiti presenti e in collegamento nel live dalla redazione ci saranno la direttrice di Qn-La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini, in compagnia del vicedirettore Luigi Caroppo, della caporedattrice centrale Cristina Privitera, della capocronista Erika Pontini e di Ilaria Ulivelli dell’Ufficio Centrale. Collegamenti con i giornalisti della della cronaca di Firenze inviati nei comitati elettorali per intervistare a caldo candidati e sostenitori e raccogliere la prime impressioni sull’andamento del voto. Il giorno seguente sarà possibile trovare sul giornale cartaceo, come sempre, i risultati del comune di Firenze e di tutti i 23 comuni della provincia che vanno al voto, le reazioni, i commenti e le sfide che potrebbero restare aperte e portare le amministrazioni al turno del ballottaggio previsto per il 24 giugno. Intanto la sfida dei dieci candidati sindaco alla poltrona più importante di Palazzo Vecchio si è conclusa e, nel caso uno dei candidati non sfondasse la quota del 50% dei voti + uno, si andrà al ballottaggio. Un passaggio cruciale che aprirà sicuramente due settimane, prima del nuovo voto, la partita degli apparentamenti e delle strategie fra liste e partiti.

Quella vincente porterà nella sala di Clemente VII chi succederà ai dieci anni di giunta Nardella, a trazione Pd, ma con la guida del Paese nella mani del centrodestra di Giorgia Meloni. Un momento decisivo per una città che si appresta quindi ad affrontare sfide storiche. A partire dalla cura del ferro a cui Firenze è sottoposta da anni: la rivoluzione della mobilità portata dalle tramvie, gli scavi nella pancia di Firenze della talpa Iris per la realizzazione del passante ferroviario dell’Alta Velocità, la nuova pista di Peretola. Ma la città si aspetta risposte anche su altri temi che si sono guadagnati con prepotenza gli onori delle cronache: l’allarme microcriminalità e sicurezza, gli effetti dell’invasione del turismo di massa e l’emergenza affitti che mette in crisi sia studenti come molte famiglie di fiorentini.

Per questi motivi, e tanti altri, stavolta la corsa a Palazzo Vecchio è contesa e seguita dai fiorentini come non mai: prova nei sono gli oltre mille in sala al Palacongressi e gli oltre ventimila che hanno seguito in streaming il nostro dibattito tra i candidati, organizzato per permettere ai fiorentini di ascoltare i programmi di ciascun pretendente sindaco. Si tratta di elettori consapevoli che sanno quanto spetti a loro e nessun altro, scegliere a chi affidare il futuro della città per i prossimi cinque anni.

La partita alle Amministrative infatti si gioca in concomitanza con le elezioni Europee e tutti i candidati sono decisi a ‘sbancare’ le urne. Per questo motivo aggiornamenti, sensazioni di voto e impressioni sui primi scrutini potrebbero fotografare l’istantanea decisiva che porterà alla lettura finale dei risultati.

Una piccola maratona elettorale tutta da seguire in compagnia dei nostri cronisti, commentatori e opinionisti. L’appuntamento è per le 14.45 di domani sul sito www.lanazione.it.