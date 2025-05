Stadio, arrivano i soldi per le tribune: "Ma resta l’incognita dei tempi"

Arrivano i soldi per gli impianti sportivi. Il consiglio comunale (favorevole la maggioranza, contraria l’opposizione) ha approvato la variazione di bilancio che consente di stanziare 5 milioni di euro per incrementare opere e servizi per la città, resa possibile dall’avanzo del 2024. E tra questi soldi, 1,4 milioni di euro sono quelli dedicati al campo sportivo di San Giusto, e al consolidamento del bocciodromo. Va visto quali saranno i tempi per completare le opere, ma soldi e volontà politica di sistemare la situazione ci sono. In una intervista dedicata al nostro giornale l’assessore allo sport, Salvatore Saltarello, ha parlato di un progetto per spalti modulari in modo da trovare posto per i tifosi di casa e per gli ospiti, più un altro spazio ‘in piedi’ in modo da avere la deroga sulla capienza per portare lo Scandicci a casa già dal prossimo campionato.

"Abbiamo deciso di dare un sostegno all’amministrazione – ha detto il presidente dello Scandicci, Fabio Rorandelli – coi nostri tecnici per collaborare alla realizzazione dell’impianto. L’impianto di San Giusto può essere una buona soluzione tampone, resta comunque l’incognita dei tempi di realizzazione che dipendono da molte variabili".

Comune e società stanno lavorando su un’ipotesi che prevede una tribuna da 100 posti riservata agli ospiti, un’altra da 250 per i tifosi scandiccesi che sarà realizzata accanto a un altro spazio da 100 persone, sempre che potranno seguire l’incontro in piedi. Il costo di questo intervento dovrebbe essere di circa mezzo milione, in più per l’omologazione serviranno anche nuove reti parapalloni, l’accesso per i disabili, l’accesso dedicato agli ospiti, le vie di fuga. Per questo sono in corso nuovi stanziamenti.

Sul bocciodromo il comune lavora al progetto. Ci vorrà oltre un anno, ma alla fine saranno risolti i problemi di staticità. "La variazione di bilancio – ha detto la sindaca Claudia Sereni - dà concretezza al nostro programma e agli impegni presi con la città. Un risultato positivo reso possibile anche da un’azione forte contro l’evasione e un incremento della capacità di riscossione dei residui, passati da 11 a 20 milioni di euro. Grazie alla manovra approvata in consiglio chiudiamo con cifre importanti alcuni lavori sugli impianti sportivi, dando risposte immediate ai numerosi bisogni". Oltre ai soldi per lo sporti, ci sono 2,4 milioni di euro per la manutenzione delle strade, il finanziamento dell’intervento di somma urgenza in via di Triozzi. Stanziati tra l’altro 100.000 euro per interventi migliorativi in piazza Togliatti, e 150.000 euro saranno dedicati a interventi di mobilità sostenibile previsti dal Pums. Sul fronte sport, previsti investimenti anche allo Sporting Arno e La Fiorita.

Fabrizio Morviducci