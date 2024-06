Ancora in calo l’affluenza alle urne. Per le amministrative è stata il 64%

Affluenza alle urne in calo anche quest’anno. In città per le comunali hanno votato 84.807 pratesi, il 64% degli aventi diritto. Cinque anni fa sempre per le amministrative la quota di votanti fu il 68.51%, pari a 92.487 elettori, nel 2014 era stata il 69.35% (94.586 persone) e nel 2009 il 75.39% (104.831 votanti). L’affluenza è così diminuita di 4.5 punti in dieci anni e di più di undici in quindici anni. Sempre in città, l’affluenza alle urne per le elezioni europee è stata del 64.96%, quindi leggermente più alta, ma sempre in diminuzione rispetto al passato, con il 70.48% del 2019 (quindi 5.5 punti in meno) e il 69.98% del 2014.

Nel complesso della provincia l’affluenza per le europee è stata del 64.02%, in calo rispetto a cinque anni fa, quando era stata del 69.34% e anche rispetto al 2014, con il 69.31%. Il Comune con l’affluenza più alta è stato Vaiano, quello con l’affluenza più bassa Carmignano, dove però non si votava per le amministrative. Più nel dettaglio, ecco i numeri dei Comuni in cui si è votato anche per il sindaco. A Montemurlo per le amministrative ha votato il 62.51%, mentre nel 2019 l’affluenza per le comunali era stata il 68.10%, in lieve calo rispetto al 2014, quando aveva votato il 70.41% degli aventi diritto. A Vaiano, con i quattro candidati sindaco in pista (un record di concorrenti nella storia del Comune), ha invece votato il 68.76%, pari a 5.669 elettori: appunto la percentuale più alta di tutta la provincia. Cinque anni fa alle urne erano andate 5.827 persone, il 70.62% degli elettori, mentre nel 2014 erano state 5.743, ovvero il 70.69%.

A Vernio con la sfida a tre di questa tornata elettorale i votanti sono stati 3314, con l’affluenza al 64.70%. Nel 2019 gli elettori erano stati 3.214, pari al 69.69% del totale, dieci anni fa 3.538, ovvero il 69.69%. Per Cantagallo, dove gli aspiranti sindaci sono due, i votanti sono stati 1.603, il 61.37 degli aventi diritto. Cinque anni fa erano stati 1.620, con l’affluenza al 62.84%, mentre nel 2014 avevano votato 1.723 persone, il 67.60%.

