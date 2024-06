Europee Toscana: Meloni e Nardella fanno il pieno di preferenze. I dati definitivi

Firenze, 10 giugno 2024 – E’ Giorgia Meloni la campionessa di preferenze in Toscana per quanto riguarda le europee. 125.984 le persone che hanno scritto il suo nome sulla scheda. Medaglia d’argento per Dario Nardella, che ottiene 60.721 preferenze. In terza posizione Elly Schlein con 50.691, Roberto Vannacci con 37.200 e, fanalino di coda, il grande sconfitto: Matteo Renzi con 29.952.

Per quanto riguarda invece la quota Pd, il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella ha superato anche la segretaria dem Elly Schlein, a quota 50.691. A livello di circoscrizione dell'Italia centrale, mentre mancano ancora poche sezioni all'appello, Nardella ha invece riscosso oltre 97mila voti, piazzandosi al secondo posto dietro a Schlein, che ne ha ricevuti oltre 120mila.

Nella sola provincia di Firenze, pieno di preferenze per Nardella (24.456), il doppio rispetto a Schlein (12.862). A livello toscano il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo si è invece piazzato al terzo posto nella regione con 22.285 voti, senza però riuscire a raccogliere consensi nel resto della circoscrizione . Nella regione il Pd ha ottenuto il 31,9%, il primo partito.