Lo spoglio in diretta sul nostro sito

per una finestra di analisi aperta in diretta sulle elezioni. È quella che si spalancherà sui tablet e sugli smartphone dei fiorentini a partire dalle 14.45 di oggi per seguire le elezioni in diretta con "La Nazione". Fra gli ospiti presenti e in collegamento nel live dalla redazione ci saranno la direttrice di Qn-La Nazione, Il

Resto del Carlino e Il Giorno,

Agnese Pini, in compagnia del

vicedirettore Luigi Caroppo, della caporedattrice centrale Cristina Privitera, della capo cronista Erika Pontini e di Ilaria Ulivelli dell’Ufficio Centrale. Collegamenti con i giornalisti della della cronaca di Firenze inviati nei comitati elettorali per intervistare a caldo candidati e sostenitori e raccogliere la prime impressioni sull’andamento del voto. Per stare in nostra compagnia basta cliccare su www.lanazione.it. Un modo per scoprire passo dopo passo chi vincerà la grande sfida di Firenze. Il giorno seguente sarà possibile trovare sul giornale cartaceo, come sempre, i risultati del comune di Firenze e di tutti i 23 comuni della provincia al voto, le reazioni che potrebbero portare le amministrazioni al turno del ballottaggio previsto per il 24 giugno.