Tommaso Cuoretti sarà ancora sindaco di Londa: eletto con il 71% dei voti

Londa (Firenze), 10 giugno 2024 – Sarà ancora Tommaso Cuoretti il sindaco di Londa. Eletto nel 2019, era sostenuto dalla lista civica Insieme per Londa che ha messo insieme il 71,48 per cento delle preferenze.

Ha battuto l’avversario Niccolò Palanti, sostenuto dalla lista Londa del Futuro Democratici in Movimento, che si è fermato al 28,52 per cento dei voti.

Tommaso Cuoretti, 44 anni, laureato in scienze motorie e fisioterapia ha lavorato per anni come educatore di sostegno. Dal 2010 esercita la professione di fisioterapista, nel suo paese, Londa, e in quelli limitrofi.