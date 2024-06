Sambuca Pistoiese, vittoria plebiscitaria di Marco Breschi (centrosinistra): è il nuovo sindaco

Sambuca Pistoiese, 10 giugno 2024 – Marco Breschi, della lista Insieme per Sambuca è il nuovo sindaco del comune pistoiese. Il candidato sostenuto dal centrosinistra si è affermato in maniera netta - raccogliendo il 71,85% dei consensi - su Maurizio Pasquinelli, di Noi per Sambuca, candidato del centrodestra e Italia Viva, che ha avuto il 28,15% dei voti.

Niente testa a testa, dunque, nel comune di Sambuca Pistoiese, dove l’affluenza nelle tre sezioni è stata del 48,23%, in calo di ben 11 punti rispetto alla precedente tornata elettorale, quando si sono presentati alle urne il 59,37% degli aventi diritto. nelle amministrative 2024 i votanti di Sambuca Pistoiese sono stati 724 su 1.499 aventi diritto. Schede nulle 26, 23 le schede bianche. Nessuna scheda contestata.

Nelle elezioni del 2019 vinse al primo turno Fabio Micheletti di Democratici e civici, con il 60,4%, contro il 39,6% di Francesco Cipriani, di Tradizioni e futuro.