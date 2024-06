Greve in Chianti, 10 giugno 2024 – Per la terza volta Paolo Sottani ricoprirà la carica di sindaco di Greve in Chianti, forte di un 57,2% (3.869 voti) che lo proiettano davanti a tutti gli altri sfidanti. Filippo Pierini di Greve Immagina si ferma al 21,3%, Roberto Abate del centrodestra al 14,6% e Antonella Palmerini di Bella Ciao-Progressisti per Greve al 6,8%.