Casciana Terme Lari: Paolo Mori è il nuovo sindaco

Casciana Terme Lari, 10 giugno 2024 - Paolo Mori è il nuovo sindaco di Casciana Terme Lari. Colpo di scena durante lo scrutinio, che per gran parte delle sezioni ha visto in vantaggio Chiara Ciccarè con la lista Progetto Comune. Durante lo spoglio delle ultime sezioni è avvenuto il sorpasso di Mori, che alla fine si è imposto sugli avversari con il 36,84% e 2.834 voti.

L'affluenza è stata del 66,63% (6.642 votanti su 9.969 elettori), in lievissimo aumento rispetto al 2019 quando si era attestata al 65,52%. Si contano anche 127 schede nulle e 141 schede bianche.

Dopo la fusione dei due Comuni, avvenuta nel 2013, Casciana Terme Lari è stata amministrata negli ultimi dieci anni da Mirko Terreni con una coalizione del centrosinistra che alle ultime elezioni comunali aveva riportato una vittoria schiacciante sull'avversario Tommaso Costa raggiungendo l'80,19% con 4.027 voti.

Il Comune passa, dunque, per la prima volta al centrodestra con la vittoria di Mori che si è imposto sugli altri tre candidati: Chiara Ciccarè che ha raggiunto il 32,54% con 2.074 voti, Alessandro Tosi (21,27% e 1.356 voti) e Marianna Bosco (9,35% e 596 voti).

Paolo Mori è stato appoggiato in questa tornata elettorale dalla lista 'Per il bene comune' che ottiene, così, 11 seggi in consiglio comunale, contro i 3 di 'Progetto comune' che ha sostenuto Chiara Ciccarè e i 2 seggi ottenuti dalla lista 'Melograno' a sostegno di Alessandro Tosi. Nessun seggio, invece, per 'Svolta a sinistra' con la quale si è presentata Marianna Bosco.

Chiara Ciccarè accetta la sconfitta: “Abbiamo condotto una campagna elettorale bella, appassionata e coinvolgente, restando sempre sui temi e mai scendendo nell’attacco diretto e personale degli avversari. Dunque non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto anche se questo, alla fine, non ha prodotto il risultato sperato. Facciamo i nostri migliori auguri di buon governo a Paolo Mori, chiamato ad affrontare un complesso e sfidante compito quale quello di Sindaco di Casciana Terme Lari”. “Da parte nostra – conclude Ciccarè – ci impegneremo in un’opposizione decisa ma costruttiva, sempre e solo nell’interesse della nostra comunità. Un grande, grandissimo ringraziamento voglio farlo ai nostri volontari, ai candidati consiglieri e a tutto il gruppo di Progetto Comune. Una squadra che continuerà a lavorare e che saprà farsi sempre trovare pronta per dare il proprio contributo per Casciana Terme Lari”.