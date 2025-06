Luminara di Pisa, il dietro le quinte: 100mila lumini da accendere, le squadre al lavoro

Pisa, 16 giugno 2025 – E' cominciata puntuale alle 15 l’operazione di accensione dei centomila lumini che questa sera illumineranno i palazzi, le spallette e le finestre della città in occasione della Luminara di San Ranieri, la festa più attesa dell’anno dai pisani.

Sui Lungarni è tutto un fervore di preparativi: 190 addetti, in gran parte giovanissimi, suddivisi in 40 squadre coordinate da 30 dipendenti del Comune di Pisa, sono all’opera per trasformare la città in un grande scrigno di luce. Il lavoro è stato preceduto da un breve momento di saluto da parte del sindaco Michele Conti, che ha voluto incontrare e ringraziare di persona tutti coloro che stanno rendendo possibile la suggestiva manifestazione.

«Se questa festa sarà un successo – ha detto il sindaco rivolgendosi ai ragazzi – sarà merito vostro, che avete fatto un buon lavoro. Vi ringrazio per l’impegno e per l’attenzione con cui vi state dedicando a questa tradizione così cara alla nostra città.»

A spiegare le modalità di accensione è stato il dirigente del Comune Giuseppe Bacciardi, che ha illustrato ai giovani volontari i passaggi fondamentali per far sì che ogni candela si accenda in sicurezza e resti stabile per tutta la durata dell’evento.

La macchina organizzativa è in moto da giorni: falegnami e tecnici del Comune hanno predisposto le biancherie (le strutture lignee sulle facciate dei palazzi che ospitano i lumini), mentre particolare attenzione quest’anno è stata riservata al Palazzo di Unicredit in piazza Garibaldi e a palazzo Tobler sul Lungarno Pacinotti, restaurati e valorizzati per l’occasione.

Il momento clou sarà, come da tradizione, alle 23 con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra l’Arno, tra le piattaforme galleggianti e la Cittadella. Intanto, Pisa si prepara a vivere una notte di magia e riflessi dorati, in cui la storia, la devozione e la bellezza architettonica si fondono in un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la Toscana e non solo.