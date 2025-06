Lo spazio con vista Torre: "Per ospitare eventi top"

Una serata magica, un pubblico entusiasta e soprattutto un nuovo volto per il Lumen Restaurant Experience, che sabato 14 giugno ha svelato il restyling dei suoi spazi con l’evento Velada, trasformando il raffinato ristorante all’interno del Tower Plaza Hotel in un palcoscenico di luci, sapori e spettacolo. Una vera e propria festa di benvenuto all’estate ormai alle porte, all’insegna dell’eleganza e dello spettacolo, per celebrare il nuovo design degli ambienti, completamente ripensati e valorizzati dal Gruppo Trolese, che da due anni "cura con dedizione la crescita e l’identità del locale". La piscina rinnovata, gli eleganti spazi per cerimonie e la scenografica sala con vista sulla Torre Pendente hanno incantato gli ospiti, offrendo una chiara visione dell’eccellenza che il Lumen vuole rappresentare. "Velada è stato molto più di un evento: è stato un modo per raccontare al pubblico la nostra idea di accoglienza e bellezza", afferma l’imprenditore pisano e vicepresidente vicario Confcommercio provincia di Pisa Alessandro Trolese. "Abbiamo lavorato intensamente per ridisegnare gli spazi e dare loro un’anima esclusiva, capace di accogliere ogni tipo di evento con stile, comfort e qualità. Vedere questi ambienti prendere vita davanti a così tante persone è motivo di grande orgoglio. Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte alla serata e a tutti i miei collaboratori, in particolare a Marcello Mosca, direttore generale di Lumen Restaurant Experience e Ristorante Ippodromo, e Abir Dachraoui, responsabile del Lumen Restaurant Experience".

Un progetto "virtuoso ed importante", come sottolineato dal direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Quello che Alessandro Trolese e il suo gruppo stanno facendo al Lumen è un esempio concreto di come visione imprenditoriale, qualità e riqualificazione possano diventare motori di sviluppo per il territorio. Un locale che si presenta come struttura moderna e di prestigio, capace di rappresentare un punto di riferimento per l’intero comparto dell’accoglienza pisana". Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità (nella foto), la serata è proseguita con l’aperitivo e la cena-show, capace di regalare autentici momenti di spettacolo, grazie al tocco magico della direzione artistica affidata a Stefano Bini, regista di moda di fama internazionale, e agli spettacolari giochi di luce "Lumen Invoco". Momento clou il gran finale con dolce, curato dalla celebre pasticcera e content creator Sara Brancaccio, che ha firmato "un allestimento originale e coinvolgente". Musica e divertimento con l’inimitabile selection di Niki The Voice, uno dei grandi protagonisti di Rememories ‘90, insieme alla giovane Dj Chiara Chelucci. Il Lumen Restaurant Experience "è pronto ad accogliere eventi esclusivi e offrire esperienze indimenticabili".