Estate pisana, torna la Cena sul Ponte di Mezzo

Pisa, 5 giugno 2025 – Pisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 22 giugno dalle 19.30 va in scena la “Cena sul Ponte di Mezzo”, un appuntamento cult dell'estate pisana giunto alla XIII edizione organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe-Confcommercio, del quotidiano La Nazione, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, inserito all'interno del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2025 della Regione Toscana insieme a Vetrina Toscana.

“Un appuntamento iconico giunto alla 13esima edizione” - afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - “che rappresenta un’importantissima occasione per celebrare i nostri ristoratori e i cuochi pisani. Grazie a tutti i nostri collaboratori, sponsor e istituzioni che anche quest’anno ci permettono di realizzare questo evento che ha tra i suoi obiettivi la condivisione e la promozione dei piatti tipici pisani”.

“Stiamo parlando di un’iniziativa centrale all’interno del cartellone Arcobaleno d’Estate, cresciuta anno dopo anno, un appuntamento simbolico tra le manifestazioni più rappresentative della nostra regione. Un’occasione straordinaria per far conoscere e valorizzare i prodotti del nostro territorio” dichiara il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

“Come Camera di Commercio siamo lieti di proseguire questa collaborazione per un evento che ha saputo affermarsi come un appuntamento di rilievo e che si svolge su un ponte iconico della città, unendo turismo e valorizzazione del territorio, grazie alla creatività e competenza dei ristoratori che reinterpretano i prodotti locali” le parole del presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

“Al centro del magnifico Lungarno che innamora - non sono io a dirlo ma Giacomo Leopardi -, si tiene, grazie ai nostri ristoratori e ai nostri produttori, la più straordinaria manifestazione dell’Arcobaleno d’Estate. Ogni anno cittadini e turisti possono partecipare ad un altissimo momento conviviale per gustare i sapori del nostro territorio meravigliandosi dei tramonti che colorano la nostra città” dichiara l'assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

Partner dell'iniziativa il quotidiano La Nazione, rappresento dalla caposervizio della redazione di Pisa, Paola Zerboni: “La Nazione è stata uno dei promotori dell’iniziativa fin dalla sua nascita, 13 anni fa. All’epoca sembrava una scommessa, oggi è diventata un appuntamento clou per la città, al pari della Luminara. È un evento immancabile e imperdibile, e siamo felici di continuare a far parte di questo percorso che rappresenta l’inizio simbolico dell’estate pisana”.

“Ci sarà un menù rinnovato rispetto alle edizioni precedenti, una piccola sorpresa pensata per i nostri ospiti. I ristoratori sono già all’opera, pronti ad accogliere i tanti partecipanti che anche quest'anno affolleranno il Ponte di Mezzo” - spiega la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia – “Ci aspettiamo grande visibilità per tutti gli operatori della ristorazione: la Cena sul Ponte è un vero e proprio palcoscenico per il settore, un’iniziativa che punta a coinvolgere tutta la ristorazione pisana”.

Un appuntamento originale e suggestivo, l'unico in grado di far vivere un'indimenticabile esperienza tra la brezza che soffia sull'Arno e i magici colori del tramonto. Una cena con protagonisti assoluti i piatti tipici della tradizione pisana, quest'anno declinati in un delizioso menù di terra: Antipasto – Girello di mucco pisano su sfogliatine alle mandorle, maionese all'acciuga, frutto di cappero e tuorlo d'uovo marinato; Primo – semisfera di riso con crema di zucchine, cuore morbido di caciottina del Parco su specchio di pomodoro pisanello; Secondo – Filetto di maialino aromatizzato in crosta di erbette e prosciutto croccante con il suo fondo e ciliegina di Lari; Dolce – bomboloncino del Ponte di Mezzo con crema alla vaniglia e gel di fragole.

Queste le prelibatezze preparate dagli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L'Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo e dell'Associazione Cuochi Pisani. Durante la cena sarà possibile degustare i vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. Gran finale con la degustazione dell'Amaro SestoSenso di Calci, eccellenza del terrtorio pisano vincitore della medaglia di bronzo al World Spirist Award di Londra nel 2023 e nel 2025 e vincitore della medaglia d'oro al Concours International de Lyon e al Frankfurt Spirits Trophy nel 2025.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il presidente dell'Associazione Cuochi Pisani Rocco Fusaro, il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese, la vicepresidente di Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo, il presidente Centro Storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli, il prof. Giovanni Costanzino per Ipsar Giacomo Matteotti, il consigliere del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa Maurizio Iannantuono, l'ambasciatore del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa Sandro Antonelli, Francesco Massafra e Anna Mastrullo, consigliere e tesoriera di Fisar – Delegazione storica di Pisa, Alessio Cortonicchi (Responsabile Divisione Retail Banco Fiorentino), Francesco Brindasso (Direttore GrosMarket Pisa), Giulia Antonelli (Direttore Tecnico Top 5 Viaggi), Lorenzo Bicchierini (Assicurazioni Generali – Agenzia di Pisa), Massimiliano Poli (Amaro SestoSenso), Francesco Chini (Acqua&Caffè).

Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata unica nel suo genere, che permette di gustare le eccellenze gastronomiche del territorio in una location mozzafiato.

Dalla prossima settimana sarà possibile prenotare il proprio posto direttamente alla pagina dedicata sul sito www.confcommerciopisa.com, o direttamente presso la sede di Confcommercio Pisa (via Chiassatello 67 - Pisa). Info ai numeri 050/25196 - 348 5721116 o alla mail [email protected]

La Cena sul Ponte è realizzata grazie al contributo degli sponsor: Enegan Energy Partner, Banco Fiorentino, DevItalia Telecomunicazioni, Assicurazioni Generali - Agenzia di Pisa, GrosMarket, Glou Glou, Top 5 Viaggi, RELU' – Soluzioni per l'abitare e HTS Verde Sportivo, Amaro SestoSenso di Calci e Acqua&Caffè Chini Francesco