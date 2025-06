Festa ‘Velada’ con vista sulla Torre per Lumen Restaurant Experience

"Non sarà solo un evento, ma una festa per mostrare a tutti il lavoro fatto in questo locale". L’estate pisana comincia sotto il segno dell’eleganza, dello spettacolo e del gusto. Il Lumen Restaurant Experience, raffinato ed elegante locale all’interno del Tower Plaza Hotel, si prepara ad accogliere la bella stagione con ‘Velada’, evento esclusivo per un luogo che da oltre due anni sta vivendo un ampliamento e una valorizzazione significativa. La serata, destinata a lasciare il segno, partirà alle 19, con il tradizionale taglio del nastro con le autorità, per offrire al pubblico un aperitivo e cena-show dalle 20.30. Ed è l’inizio per un crescendo di sorprese e performance artistiche per offrire ai presenti un’esperienza multisensoriale indimenticabile. Un evento voluto con forza da Alessandro Trolese, imprenditore pisano e vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa, vicepresidente nazionale Silb-Fipe Confcommercio, presidente regionale Silb-Fipe e presidente provinciale Silb-Fipe, guida del Gruppo Trolese che ha rilanciato il Lumen puntando su qualità, accoglienza e innovazione. "Non volevamo solo organizzare un evento - spiega l’imprenditore -, ma celebrare con una festa il lavoro fatto. Il Lumen è oggi luogo d’eccellenza capace di accogliere ogni tipo di cerimonia, dai matrimoni alle lauree, e ospitare fino a 600 persone in ambienti moderni e suggestivi, come la piscina o la sala con vista sulla Torre Pendente". Un progetto che ha ricevuto i complimenti di Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa: "Un’iniziativa all’insegna della ricerca della qualità e riqualificazione, elementi che hanno guidato il Gruppo Trolese in questa operazione, esempio concreto di eccellenza nel settore ricettivo". La regia sarà affidata a Stefano Bini, firma della Montecarlo Fashion Week, palco naturale del locale ospiterà "Lumen Invoco", spettacoli di luci dinamici e coinvolgenti. In consolle Niki The Voice, anima delle notti anni ‘90, con la giovane Dj Chiara Chelucci. Non mancherà il tocco dolce della serata, affidato alla creatività della food blogger e volto televisivo Sara Brancaccio, che già collabora con Trolese per Chalet Bistrot e che firmerà un’esclusiva selezione di dessert: "Occasione per condividere la mia visione della pasticceria in un contesto dinamico e visionario". La serata segnerà il debutto ufficiale di Jemenfous Studio, agenzia di comunicazione guidata da Denise Denegri e Caterina Celandroni, già al lavoro sull’identità social del Lumen: "Siamo entusiaste di partecipare a un progetto così ambizioso e curato in ogni dettaglio".