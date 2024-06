Elezioni comunali, Matteo Cecchelli trionfa a San Giuliano Terme

Pisa, 10 giungo 2024 - Matteo Cecchelli è il nuovo sindaco di San Giuliano Terme. L’ex assessore al bilancio, braccio destro del sindaco uscente Sergio Di Maio, ha ottenuto il 65% dei voti e assicura per altri 5 anni la guida del comune nel nome della “continuità”. Non “ribalta il risultato” invece la giovane candidata Ilaria Boggi, 29 anni, che si era presentata con il centrodestra e che si ferma al 34,9%, "Per San Giuliano Terme - ha commentato il neo eletto sindaco -, è un grande giorno, oggi abbiamo la certezza nella prosecuzione di un percorso che non si è mai concluso, quello che ci ha fatto arrivare trionfanti a questo appuntamento elettorale. Abbiamo vinto, ne gioiamo, ed è giusto festeggiare perché come ho già detto oggi è un grande giorno, ma dobbiamo metterci subito al lavoro per proseguire l'opera avviata in questi anni: dobbiamo portare a termine tutti i progetti che abbiamo in cantiere e sulla carta".

Di seguito i dettagli dei risultati delle elezioni: Matteo Cecchelli (Sindaco): 65,05% Partito Democratico: 39,39% Sinistra Unita - PCI: 10,96% San Giuliano Terme Futura: 10,05% Immagina San Giuliano Terme: 4,49%

Ilaria Boggi: 34,95% Fratelli d'Italia: 14,23% Boggi Sindaco: 11,29% Lega: 4,65% Forza Italia - PPE-Noi Moderati-PLI: 3,19% Giovani per Boggi Sindaco: 1,75%