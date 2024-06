Chi va al ballottaggio in Toscana. Elezioni comunali 2024, i tempi supplementari

Firenze, 11 giugno 2024 – Per sapere i risultati definitivi delle elezioni comunali 2024 in Toscana bisogna ancora aspettare. Perché molti comuni della Toscana vanno al ballottaggio. Per stabilire dunque chi saranno i nuovi sindaci dei comuni che non hanno raggiunto la maggioranza dei voti (50%+1) al primo turno, si torna al voto. Il secondo turno, il ballottaggio si terrà in due giorni: domenica 23, dalle 07 alle 23, e lunedì 24 giugno, dalle 07 alle 15.

Firenze

Sono tanti i comuni che vanno al ballottaggio. E tra questi ci sono alcune delle sfide più importanti della regione. Prima tra tutte Firenze, che vede una sfida a due tra la candidata di centrosinistra Sara Funaro (che al primo turno registra il 43%) e il candidato di centrodestra Eike Schmidt (che al primo turno arriva al 33%).

Empoli

Clamoroso il ballottaggio di Empoli. È la prima volta nella storia che la sinistra viene portata al secondo turno. Non era mai accaduto, anche se tutto avviene per sole cento schede. Due gli sfidanti: da una parte Alessio Mantellassi, sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Azione e da liste civiche. Dall’altra il candidato della Sinistra e del Movimento Cinque Stelle, Leonardo Masi.

Montecatini Terme

L'elezione a sindaco di Montecatini Terme si risolverà col ballottaggio tra il sindaco uscente Luca Baroncini - coordinatore regionale toscano della Lega, sostenuto da tutto lo schieramento di centrodestra - e Claudio Del Rosso, candidato di uno schieramento comprendente Pd, M5s, Azione/Repubblicani e una lista civica

Pontedera

Come nel 2019, Matteo Bagnoli e Matteo Franconi andranno al ballottaggio una seconda volta per decidere chi sarà il sindaco di Pontedera. Per un pugno di voti, il sindaco uscente della città della Vespa non è riuscito a vincere al primo turno totalizzando come risultato un 49,30% di preferenze. Lo sfidante di centrodestra, Matteo Bagnoli, si ferma al 37,93%.

Piombino

Il sindaco uscente di centrodestra Francesco Ferrari se la vedrà contro l’ex primo cittadino Gianni Anselmi, che la fascia tricolore l’ha indossata in passato e per due legislature.

Borgo San Lorenzo

A Borgo San Lorenzo i cittadini dovranno scegliere tra Leonardo Romagnoli (che ha circa 40% dei voti) e l'ex assessora di centrosinistra Cristina Becchi (che ha il 39% di preferenze).

Poggibonsi

A Poggibonsi, per la prima volta, è ballottaggio per la scelta del sindaco: Susanna Cenni, candidata del centrosinistra, e Angela Picardi per il centrodestra unito.

Calenzano

Sarà una sfida a sinistra il ballottaggio del 23-24 giugno a Calenzano: parte in testa Giuseppe Carovani, che di Calenzano fu sindaco per dieci anni dal 1999 al 2009, e che al primo turno ha conquistato il 41,6% con 15 sezioni scrutinate su 16. Sfiderà Maria Arena, sostenuta dal Pd, distanziata con il 33,8%.

Figline e Incisa Valdarno

Per Figline e Incisa Valdarno si va al ballottaggio tra Valerio Pianigiani e Silvio Pittori. Pianigiani si presenta con Pd, Psi +Europa e Azione, la lista civica Insieme per Valerio Pianigiani sindaco, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e sinistra mentre Silvio Pittori rappresenta il centrodestra con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la lista civica Alleanza civica Pittori sindaco.

Agliana

Il primo sindaco uscente Luca Benesperi, 39 anni tra pochi giorni, candidato della lista civica Benesperi sindaco, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha ottenuto il 47,20%. Se la vedrà con il candidato del centrosinistra Guido Del Fante, 36 anni, che guida la coalizione Pd, Azione e Pri, Agliana in Comune. Del Fante ha ottenuto dieci punti in meno di Benesperi. Si è infatti fermato al 37,30%.

Signa

Sfida a due a Signa tra il sindaco uscente del centrosinistra Giampiero Fossi, che si attesta attorno al 49%, e Monia Catalano, sostenuta dal centrodestra, al 40%.

Ponsacco

Ballottaggio tra Fabrizio Lupi e Gabriele Gasperini. Lo schieramento di centrosinistra che sostiene la candidatura di Fabrizio Lupi, con oltre il 40% delle preferenze non è riuscito a superare lo sbarramento necessario per l'elezione diretta del primo cittadino. La coalizione a sostegno di Lupi, composta dalle tre liste Partito Democratico, Per Ponsacco con Paola Ferretti e Ponsacco in Movimento con Fabrizio Lupi, ha totalizzato il 40,83% dei voti. Lo sfidante sarà Gabriele Gasperini, della coalizione di centrodestra, che con le sue quattro liste (Lega - Gasperini sindaco, Ponsacco SiCura, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e Forza Italia -Noi Moderati - Partito Popolare Europeo) ha raggiunto il 30,94% delle preferenze.

Colle Val d’Elsa

I colligiani torneranno alle urne il 23 e 24 giugno per il ballottaggio: si sfideranno Piero Pii, che al primo turno ha conquistato il 43,9%, e Riccardo Vannetti del centrosinistra che ha preso il 37,3%.

Cortona

A contendersi la poltrona della città etrusca torneranno fra 15 giorni Luciano Meoni e Andrea Vignini. Per il sindaco uscente il risultato più convincente: 45,38% di preferenze complessive e con la sola forza delle due liste civiche. Vignini si ferma dietro di 10 punti, al 35,58%.

San Miniato

Il sindaco uscente Simone Giglioli, candidato del centrosinistra, risulta il più votato con il 40,78%. Il secondo più votato è Michele Altini, sostenuto dal centrodestra, con il 29,76%.

Cecina

A Cecina nessun sindaco vincente al primo turno. Si va al ballottaggio in una sfida tra Salvatore Giangrande, candidato del centrodestra, e Ila Burgalassi, centrosinistra.

Collesalvetti

Si va al ballottaggio a Collesalvetti, dove nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta. Pertanto, il 23 e 24 giugno si torna al voto. In lizza, i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Sara Paoli (centrosinistra) e Carlo Fredianelli (centrodestra).

Rosignano Marittimo

Sarà sfida tra Daniele Donati (centrosinistra) in testa col 35,30% di preferenze e Claudio Marabotti (civica e M5s) che lo tallona col 31,17%.