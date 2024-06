Il centrodestra: "Apriremo un confronto"

Le prime reazioni a caldo sono caute, ma fanno trapelare le strategie. Michele Altini: "Un risultato importante, al ballottaggio ci siamo noi, a riprova che la pacatezza e il dialogo premiano – dice il candidato sindaco del centrodestra –. Sono possibili accordi? "Faremo le nostre valutazioni, cercheremo il confronto con le formazioni escluse dal ballottaggio – aggiunge Altini –. Vediamo se ci sono le condizioni". E le condizioni forse ci sono. Lucio Gussetti (Vita Nova): "Il nostro progetto ha comunque raggiunto la gente, che era lo scopo principale – spiega –. Per il resto l’alternanza resta un obiettivo in cui crediamo: chi ha orecchi intenda". Marzia Fattori non nasconde la delusione: "Abbiamo fatto il massimo con poco tempo – dice – Non nego che mi aspettavo di più. Ma non tutto è perduto. C’è il ballottaggio e staremo a vedere. Restiamo alternativi a Giglioli".

Anche Simone Giglioli ha già gli occhi puntati sul turno decisivo: "Abbiamo ottenuto un risultato eccellente, anche in considerazione della frammentazione del voto – sottolinea il sindaco uscente –. Undici punti di stacco sull’avversario non sono pochi. Certo dobbiamo lavorare sodo e lo faremo a partire da domani". Filo Rosso può essere decisivo? "Faccio a Veronica Bagni miei complimenti per il risultato, non nascondo che un confronto lo cercheremo – conclude –. Il resto si vedrà".

Carlo Baroni