Poggibonsi al ballottggio, la sfida è tra Cenni e Picardi

Poggibonsi, 10 giugno 2024 – A Poggibonsi, per la prima volta, è ballottaggio per la scelta del sindaco: Susanna Cenni, candidata del centrosinistra, e Angela Picardi per il centrodestra unito si contenderanno la poltrona cittadina più ambita. Cenni, apparsa in netto vantaggio fino dall’avvio dello scrutinio, non è riuscita per un centinaio di voti a oltrepassare il muro del 50 per cento più uno in grado di garantire l’ingresso immediato in Palazzo comunale nella carica di sindaca. Si è fermata, Cenni, al 48,91%. Per Angela Picardi un 30% da cui ripartire per tentare la rimonta tra meno di due settimane. Per quanto riguarda gli altri sfidanti Claudio Lucii con “Vivi Poggibonsi” si è fermato al 13,65% di preferenze e Loriano Checcucci con Rifondazione Comunista prende il 7,36%.