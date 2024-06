Elezioni comunali a Ponsacco: sarà ballottaggio Lupi-Gasperini

Ponsacco, 10 giugno 2024 - Sarà ballottaggio a tra Fabrizio Lupi e Gabriele Gasperini. È un risultato netto quello che emerge dalle urne delle elezioni comunali 2024 del Comune di Ponsacco, dove lo schieramento di centrosinistra che sostiene la candidatura di Fabrizio Lupi, con oltre il 40% delle preferenze non è riuscito a superare lo sbarramento necessario per l'elezione diretta del primo cittadino. La coalizione a sostegno di Lupi, composta dalle tre liste Partito Democratico, Per Ponsacco con Paola Ferretti e Ponsacco in Movimento con Fabrizio Lupi, ha totalizzato il 40,83% dei voti, pari alle preferenze di 3.129 ponsacchini. Un risultato che non basta per evitare la seconda tornata elettorale. Lo sfidante sarà Gabriele Gasperini, della coalizione di centrodestra, che con le sue quattro liste (Lega - Gasperini sindaco, Ponsacco SiCura, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e Forza Italia -Noi Moderati - Partito Popolare Europeo) ha raggiunto il 30,94% delle preferenze, corrispondente a 2.371 voti. Non passa invece il candidato civico Federico D'Anniballe, sostenuto dalle tre liste Insieme CambiAmo Ponsacco, Ponsacco Nel Cuore e Civitas Ponsacco, che si ferma al 28,23%, ricevendo i voti di 2.163 cittadini, venendo così escluso dal ballottaggio.

Per quanto riguarda il dato dell'affluenza, dei 12.084 elettori chiamati alle urne se ne sono presentati 8.020, registrando un'affluenza del 66,37%. Le schede nulle sono state 243, quelle bianche 109, 5 invece quelle contestate.

L'appuntamento per decidere chi succederà a Francesca Brogi come primo cittadino di Ponsacco è dunque rimandato a due settimane da oggi, il 23 giugno, giorno del duello finale tra Fabrizio Lupi e Gabriele Gasperini.