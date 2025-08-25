"Lite legata allo spaccio sono intervenuto per sedarla. La sicurezza torni priorità"

La denuncia arriva da Dario Rollo, Lista “Valori e Impegno Civico” Comune di Cascina. "Ieri sera ho assistito e sono intervenuto per cercare di dividere due individui che si minacciavano e picchiavano (e sembrerebbe anche con l’uso di un coltello), presumibilmente per motivi legati allo spaccio di droga, nella zona della scuola media di via Pastore e poi su via Cammeo. Solo l’arrivo risolutivo dei carabinieri ha riportato la calma", scrive sulla sua pagina social.

"La scena più disarmante? Vedere arrivare altre persone che conoscevano i soggetti… ma alla vista dei carabinieri si sono dileguati. Questo dimostra che anche nelle zone residenziali che pensiamo tranquille ci sono giri e presenze molto pericolose".

"Ringrazio i carabinieri, che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza. E intanto c’è ancora chi vorrebbe persino togliere loro strumenti come il taser. La realtà è sotto gli occhi di tutti: lo spaccio aumenta; la violenza dilaga; la sicurezza diminuisce".

Quindi la chiusa: "Come gruppo consiliare “Valori e Impegno Civico” abbiamo fatto la nostra parte: mozioni, esposti, denunce, segnalazioni dei cittadini. Ma non basta".

"Ora – prosegue Rollo – tocca all’amministrazione: la sicurezza deve tornare al centro dell’agenda politica. Cascina non deve arrendersi all’insicurezza e al degrado".