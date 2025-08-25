Il rompicapo del centrodestra

Il rompicapo del centrodestra
Cronaca"Lite legata allo spaccio sono intervenuto per sedarla. La sicurezza torni priorità"
25 ago 2025
REDAZIONE PISA
25 ago 2025
REDAZIONE PISA
La denuncia di Dario Rollo: "L’amministrazione faccia qualcosa"

La denuncia arriva da Dario Rollo, Lista “Valori e Impegno Civico” Comune di Cascina. "Ieri sera ho assistito e sono intervenuto per cercare di dividere due individui che si minacciavano e picchiavano (e sembrerebbe anche con l’uso di un coltello), presumibilmente per motivi legati allo spaccio di droga, nella zona della scuola media di via Pastore e poi su via Cammeo. Solo l’arrivo risolutivo dei carabinieri ha riportato la calma", scrive sulla sua pagina social.

"La scena più disarmante? Vedere arrivare altre persone che conoscevano i soggetti… ma alla vista dei carabinieri si sono dileguati. Questo dimostra che anche nelle zone residenziali che pensiamo tranquille ci sono giri e presenze molto pericolose".

"Ringrazio i carabinieri, che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza. E intanto c’è ancora chi vorrebbe persino togliere loro strumenti come il taser. La realtà è sotto gli occhi di tutti: lo spaccio aumenta; la violenza dilaga; la sicurezza diminuisce".

Quindi la chiusa: "Come gruppo consiliare “Valori e Impegno Civico” abbiamo fatto la nostra parte: mozioni, esposti, denunce, segnalazioni dei cittadini. Ma non basta".

"Ora – prosegue Rollo – tocca all’amministrazione: la sicurezza deve tornare al centro dell’agenda politica. Cascina non deve arrendersi all’insicurezza e al degrado".

