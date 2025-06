Un defibrillatore nel parco: "Grazie di cuore alla Croce d’oro"

"Con il defibrillatore nel parco ci sentiamo più sicuri, grazie alla Croce d’Oro e a tutti coloro che hanno contribuito al suo acquisto". I genitori e i nonni che frequentano il parco dell’Aringhese con i loro figli e nipoti ci tengono a esprimere la loro riconoscenza per l’installazione della colonnina Dae nell’area giochi del parco. E’ il frutto di un’iniziativa di solidarietà lanciata nell’ambito dei corsi di Zumba e di Yoga tenuti da Chiara Martelli che ha avuto moltissime adesioni e in particolare la partecipazione di Maria Paola Battistelli che ha voluto ricordare il marito Valerio, deceduto nel 2015 all’età di 65 anni. Alla inaugurazione Maria Paola ha partecipato con le figlie. Ha dato un contributo essenziale anche l’associazione Amici dell’ambiente e della caccia che gestisce il parco comunale dell’Aringhese. Tra i volontari va segnalato il contributo organizzativo fornito da Linda Cerbai. La Croce d’Oro di Montale ha curato l’intera procedura tecnica e la collocazione della colonna Dae, ma soprattutto ha organizzato corsi gratuiti per l’uso del defibrillatore. La soddisfazione del Comune è stata espressa dall’assessore alle politiche sociali Sandra Neri. Intanto fino al 6 luglio è in corso la Festa del Volontariato organizzata come ogni anno dalla Croce d’Oro di Montale con una grande partecipazione agli stand gastronomici e ai tanti eventi. Stasera, dalle ore 19, tradizionale corsa podistica Sudatina Montalese.

Giacomo Bini