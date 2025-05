Un defibrillatore al parco dell’Aringhese: "Maggiore sicurezza"

Un defibrillatore donato alla Croce d’Oro di Montale con le offerte di una famiglia e degli allievi di un corso di zumba e di yoga verrà inaugurato sabato 24 maggio alle 15 al parco dell’Aringhese di Montale. Il corso di zumba e di yoga che ha portato a questa iniziativa di solidarietà è quello tenuto dalla istruttrice Chiara Martelli, che non è nuova a lanciare iniziative benefiche tra i suoi tanti allievi e allieve. La famiglia che ha contribuito alla raccolta è quella di Maria Paola Battistelli, in ricordo del marito Valerio Battistelli, deceduto nel 2015 all’età di 65 anni. "L’anno scorso ho partecipato alla festa del volontariato della Croce d’Oro di Montale – dice Chiara Martelli – e in quella occasione è nata questa idea che ora si realizza". "Ho voluto partecipare a questa iniziativa – dice Maria Paola – per un ricordo di Valerio e per sensibilizzare tutti all’importanza dell’uso del defibrillatore in particolare nei luoghi pubblici molto frequentati".

L’apparecchio Dae verrà collocato in un apposito colonnino nei pressi dello spazio giochi, dove si creerà così un’area cardioprotetta "in memoria di Valerio Battistelli". L’iniziativa ha ricevuto l’essenziale collaborazione dell’associazione Amici dell’Ambiente e della Caccia che ha la gestione del parco dell’Aringhese in convenzione col Comune di Montale, che ha concesso il patrocinio. "Siamo molto contenti di poter ospitare il defibrillatore nel parco – dice il presidente Alessandro Nuti –: ci sarà più sicurezza per tutti i frequentatori del parco". Insieme alla colonnina contenente l’apparecchio verrà inaugurata anche una targa in ricordo di Valerio Battistelli. Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità la Croce d’Oro organizza, a partire dalle 16.30 nella propria sede di via Nesti, un corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore (info 0573.55251 e 335.8768139). Il programma del pomeriggio di festa prevede, dalle 16.30 alle 17.30 una camminata nel bosco organizzata dal Gruppo Camminate Croce d’Oro Montale a cui sono invitate anche famiglie con bambini (info 328.3828924). Si potrà anche partecipare a una lezione gratuita di yoga a coppie tenuta da Chiara Martelli dalle 17.45 alle 18.35 (info 340.7027428).