Un defibrillatore per la Misericordia di Cireglio

Pistoia, 13 giugno 2025 – Un nuovo importante traguardo si aggiunge alla lunga storia di solidarietà della Pistoia-Abetone: è stato consegnato il defibrillatore numero 208, frutto della collaborazione tra il comitato organizzatore della celebre ultramaratona e l’associazione pratese ETS Regalami un sorriso. Il defibrillatore è stato consegnato alla Misericordia di Cireglio.

In un evento che da oltre 10 anni di collaborazione con Regalami un sorriso che coniuga sport, passione e impegno sociale, questa donazione rappresenta una vera e propria perla di altruismo, nata da un progetto innovativo e virtuoso. Attraverso la gestione diretta della commercializzazione delle fotografie di gara, Regalami un sorriso ha trasformato ogni scatto in un gesto concreto, reinvestendo interamente i proventi in interventi solidali sul territorio.

«Abbiamo voluto – spiegano i promotori – "cacciare i mercanti dal tempio", per restituire al cuore della corsa il suo valore più autentico: la solidarietà. La fotografia diventa così strumento di bene comune, capace di salvare vite». Nel corso degli anni, grazie a questa sinergia, sono stati donati ben 10 defibrillatori solo nell’ambito della Pistoia-Abetone, contribuendo a far salire il totale delle apparecchiature distribuite da Regalami un sorriso a quota 208. Un numero che parla da sé: 208 possibilità in più di salvare una vita, 208 simboli di una comunità che corre, sì, ma sempre con il cuore.