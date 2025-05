Salute e sicurezza. Un Dae in Cattedrale. In ricordo di Reali

PISTOIA

L’amore per i propri cari sa essere generosa, altruista, presente e anche pratico. I defibrillatori sono fondamentali per salvare la vita alle persone. Domenica scorsa, al termine della Santa Messa mattutina, all’interno della Cattedrale di San Zeno si è svolta una piccola cerimonia per l’installazione di un nuovo defibrillatore Dae posizionato nel più importante luogo di culto cattolico della città in ricordo del professor Umberto Reali, noto medico pistoiese, specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva, per lunghi anni presidente del Movimento per la Vita.

Nel 2006 è stato il primo presidente dell’Associazione Cuoriamoci Onlus, che aveva proprio lo scopo di diffondere cultura sull’importanza dei Dae, ma anche la divulgazione della formazione all’utilizzo di questi importanti strumenti, come più volte dimostrato, possono salvare la vita alle persone colpite da arresto cardiaco.

La donazioneè arrivata proprio da parte della famiglia e la strumentazione è stata posta nella navata accanto all’ingresso principale.

"È un dispositivo salvavita – afferma don Luca Carlesi – sarà a disposizione della collettività e, in generale, per piazza Duomo".

Alla cerimonia hanno partecipato la vicesindaco Anna Maria Celesti, il promotore del progetto Luigi Innocenti che fa parte della stessa associazione, il presidente delle Acli provinciali di Pistoia Tommaso Braccesi e la famiglia di Reali con la moglie Edgarda assieme alle figlie Francesca, Ilaria, Giulia e Camilla, unitamente alla presidente del Moica Stefania Boccaccini.

Il primo defibrillatore in Cattedrale fu donato nel 2011 e, oggi, la famiglia ha voluto effettuare questo aggiornamento con uno strumento di ultima generazione.

In Duomo c’erano anche una rappresentanza del Gruppo Formazione della Misericordia di Pistoia, che organizzerà un corso Bls-d per formare gli addetti della Cattedrale all’utilizzo del macchinario.