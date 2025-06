Ultimo tratto per sostituire l’acquedotto

PISTOIADopo oltre un anno dall’avvio del cantiere per la sostituzione di un lungo tratto di acquedotto in una delle principali artiere stradali della città, come via Bonellina, Publiacqua sta per arrivare a termine il maxi-intervento con nuovi disagi in vista per il traffico. Sistemata la delicata zona in corrispondenza del sottopasso dell’A11, all’ingresso del paese di Bonelle lungo la Sp9 Montalbano, adesso rimane l’ultimo tratto, ovvero i 700 metri che congiungono la rotonda della Vergine, altra zona nevralgica del traffico cittadino, con l’abitato di Bonelle. A questo proposito la Provincia ha emesso l’ordinanza per l’inizio dei lavori, ancora non definiti, che comunque impatteranno sulla viabilità anche se, al momento, non si sa quando prenderanno il via nonostante si sappia che devono essere realizzati nella finestra 9 giugno-31 agosto per una durata complessiva di 10 giorni lavorativi. In quella fase, la strada sarà completamente chiusa in direzione sud verso Bonelle fino all’intersezione con via del Casello, ad eccezione dei mezzi di trasporto pubblici.E proprio i movieri su strada faranno da regolatori per il transito dei bus e, impedire, quello delle auto private mentre saranno installati anche semafori da utilizzare per orari e giorni non lavorativi sempre per regolare questo tipo di transito. Inoltre, per tutta la durata del cantiere lungo via del Casello ci sarà un provvisorio senso unico da via Fiorentina verso le Rose Barni. Una volta arrivati alla Vergine, infatti, coloro che devono raggiungere Bonelle, Casenuove di Masiano, Ramini fino a Casalguidi, dovranno proseguire dritti fino all’incrocio con via Fiorentina, girare a destra e percorrerla fino a dopo Lo Sperone voltando a destra in via del Casello che sarà a senso unico solo verso ovest e, da lì, una volta raggiunta la Sp9 ci si potrà reimmettere verso Bonelle.

S.M.