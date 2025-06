Sostegno a famiglie, salute e sport. La missione di Mutua Alta Toscana

Un insieme di servizi che includono la promozione della salute, sostegno alla famiglia, supporto alle attività sportive e alla cultura: Mutua Alta Toscana, realtà associativa no-profit nata nel 2019 su iniziativa della Banca Alta Toscana, sta diventando sempre più presente sul territorio di riferimento (Pistoia, Prato, comprensori di Empoli e Vinci). Il bilancio d’esercizio del 2024 si è chiuso con 24.871 euro di utile, coperti tutti i costi di gestione. Nei giorni scorsi è stato inoltre rinnovato il consiglio di amministrazione con un avvicendamento: presidente è stato eletto Andrea Boccardi, vicepresidente Carlo Filippo Spini e al posto dei consiglieri Francesco Leporatti e Michele Marinozzi, destinati ad altre mansioni, due nuove entrate: Martina Giovannelli e Cinzia Zannoni, che vanno ad affiancare Franco Benesperi, confermato. Organo di controllo di Mutua resta il revisore unico Luca Felci.

"In tutto lo scorso anno la Mutua ha erogato quasi 35mila euro in rimborsi per spese sanitarie e sussidi per figli minorenni, dimostrando attenzione concreta ai bisogni quotidiani dei propri associati – hanno spiegato Carlo Spini e Andrea Boccardi lunedì 9 giugno durante la presentazione del bilancio del 2024 all’assemblea dei soci nell’auditorium di Vignole –. A questi si aggiungono quasi 70mila euro destinati a enti e associazioni del territorio, a conferma dell’impegno costante nel sostenere iniziative rivolte alla crescita culturale e all’aggregazione sociale della nostra comunità".

Intanto il numero di soci continua ad aumentare, arrivando a superare i 3mila già nella prima metà di quest’anno. "Un ottimo percorso – ha affermato Alberto Vasco Banci, presidente della Banca Alta Toscana – che potrà solo migliorare, e sicuramente dai 50mila clienti e 11mila 300 soci della nostra banca verranno ancora sempre più nuovi associati, perché i servizi offerti per il loro benessere sono molti. Uno per tutti, ricordo il progetto “I nostri soci ci stanno a cuore“, screening gratuito con visita cardiologica completa di ecocardiogramma ed elettrocardiogramma". Mutua Alta Toscana è associata al Comipa, il Consorzio tra Mutue italiane di previdenza e assistenza.

Daniela Gori